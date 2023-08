Holger Rune nedprioriteret: - Uprofessionelt

Selvom Holger Rune er helt oppe som nummer fire på verdensranglisten, så er det altså stadig ikke de helt store baner, danskeren spiller på til US Open

Danske Holger Rune er fjerdeseedet i til US Open, men skal i første runde spille på en af anlæggets absolut mindste baner

For første gang nogensinde går Holger Rune ind til en turnering med en placering som nummer fire på verdensranglisten.

Dermed er han seedet til at gå hele vejen til semifinalen i US Open.

Holger Rune må kigge langt efter de store baner i første runde af US Open. Foto: Jonas Olufson

Men bare fordi man er verdens fjerde bedste tennisspiller, betyder det ikke, at man automatisk får en af de store arenaer.

Holger Rune er nemlig blevet forvist til at spille sin første kamp på bane fem, der er en af anlæggets allermindste.

- Jeg er da glad for, at de fandt en bane til mig, siger Holger Rune sarkastisk, da han møder den danske presse under forberedelserne til turneringen.

- Uprofessionelt

Danskeren havde da også sat næsen op efter en større bane, som der er rigeligt af på det store US Open-anlæg.

- Det er en mindre bane, end jeg havde forventet. Men jeg kan jo ikke styre det. Jeg må have fokus på de ting, jeg kan styre, siger han.

Fredag fik Holger Rune lov til at træne på Louis Armstrong Stadium, men i første runde må han kigge langt efter de store arenaer. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Han kommer dog ikke til at bruge arrangørernes besynderlige banevalg som en undskyldning.

- Man kan altid spørge, om det er fair eller ikke er fair. Jeg vil ikke brokke mig over det. Jeg synes, det er lidt uprofessionelt. Men igen, jeg kan ikke gøre noget ved det, siger Holger Rune.

Velkendt modstander

På bane fem møder Holger Rune verdens nummer 64, Roberto Carballes Baena.

Selvtillidstanken er fyldt op hos Holger Rune inden mødet med Roberto Caballes Baena. Foto: Jonas Olufson

En spiller, Holger Rune kender godt.

- Jeg har spillet mod ham to gange. Sidste gang i Wimbledon. Det ikke er så lang tid siden. Jeg ved, hvordan han spiller.

- Han er en meget, meget solid spiller. Det kræver arbejde, men jeg ser frem til det, siger Holger Rune.

Kampen forventes at blive spillet mandag omkring klokken 19.00 dansk tid, og kan naturligvis følges på Ekstra Bladet.