Holger Rune rystet over tragedie: - Det er forfærdeligt

En frygtelig tragedie udspillede sig torsdag i Wimbledon i London.

Tæt på tennisanlægget bragede en bil ind i en skole, hvor flere børn blev sårede og en otteårig pige mistede livet.

Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Holger Rune, der i øjeblikket spiller i Wimbledon-turneringen, var rystet da han hørte de tragiske nyheder.

- Min mor sagde det til mig i morges. Jeg læser normalt ikke nyheder eller noget. Men det er forfærdeligt, siger Holger Rune, da Ekstra Bladet spørger ham ind til det på et pressemøde.

- Jeg sagde til min mor, at det er helt vanvittigt. Det er et stille og roligt område her i Wimbledon.

- Jeg tænkte, det lige så godt kunne være sket, der hvor jeg voksede op i Skovshoved.

- Det er vanvittig uheldigt og forfærdeligt, siger Holger Rune.

Flere var fredag forbi med blomster ved skolen, hvor tragedien udspillede sig. Foto: Hollie Adams/Ritzau Scanpix

Foto: Hollie Adams/Ritzau Scanpix

I forbindelse med ulykken blev en 40-årig kvinde anholdt. Hun er mistænkt for at have kørt hasarderet og have forvoldt en andens død.

Politiet betragter ikke hændelsen som terrorrelateret.

Skolen, der hedder Study Prep, er en skole for piger i alderen fire til 11 år.

Angiveligt var pigerne i gang med at lege på græsset, da bilen kom kørende ind på området.

Øjenvidner og journalister på stedet meddeler, at den vej, skolen ligger ved, er ret smal. Normalt er det ikke et sted, hvor biler kører hurtigt igennem.

Ifølge skolens hjemmeside var torsdag den sidste dag inden sommerferien for de yngste elever mellem fire og otte år.