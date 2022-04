Holger Rune skuffer stort

Holger Rune er færdig i ATP-turneringen i serbiske Beograd.

Den bedste danske tennisspiller på herresiden tabte torsdag 3-6, 7-6, 3-6 til japaneren Taro Daniel og missede dermed en plads i kvartfinalen ved Serbia Open.

Undervejs kæmpede Holger Rune med nakkeproblemer, og han fik behandling inde på grusbanen allerede i første sæt.

Holger Rune, der er nummer 72 i verden, fulgte godt med indtil stillingen 3-3 i første sæt.

Derfra tog Taro Daniel, verdens nummer 104, tre partier i træk. Japaneren brød til 5-3-føring og servede sættet hjem uden de store problemer.

I andet sæt var billedet ved at gentage sig.

Holger Rune blev brudt rent og kom bagud 3-4, men denne gang brød den 18-årige dansker straks tilbage og udlignede til 4-4.

Taro Daniel brød også rent til stillingen 5-4, og japaneren tilspillede sig to matchbolde i egen serv, som Holger Rune fik afværget. Kort efter udlignede Holger Rune til 5-5 ved at bryde tilbage.

Efter fire servepartier i træk med brud holdt begge spillere serv, og ved 6-6 skulle der derfor spilles tiebreak.

Her var Holger Rune bedst og vandt så klart som 7-1, og et comeback lurede i horisonten.

Taro Daniel kom dog flyvende fra start i tredje sæt og foran med 3-0 efter endnu et servegennembrud.

Holger Rune reducerede til 1-3 og var senere ved at bryde tilbage, men japaneren holdt fast i føringen og endte med at vinde det afgørende sæt med 6-3.

Det var det andet møde mellem de to . I september sidste år vandt Holger Rune i to sæt over japaneren i en Challenger-turnering i Polen.