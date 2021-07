Holger Rune slår top-100-spiller i ATP-turnering

Den danske tennisspiller Holger Rune er klar til anden runde ved denne uges ATP-turnering i østrigske Kitzbühel.

I første runde vandt den danske teenager over italieneren Stefano Travaglia i to sæt med cifrene 6-3, 6-4 på gruset i skisportsbyen. Det er tredje gang i karrieren, at Holger Rune er klar til anden runde i en ATP-turnering.

Italieneren rangerer som nummer 88 på verdensranglisten, mens Holger Rune er nummer 206. På forhånd havde bookmakerne dog spået en tæt kamp mellem den 18-årige dansker og den 11 år ældre italiener. Det fik de ret i, men det endte med den snævert undertippede dansker som vinder.

- Det var en rigtig god kamp, og jeg er meget glad for sejren.

- Mit første mål var at kvalificere mig til hovedturneringen, og det klarede jeg. Nu vil jeg nå så langt som muligt. Tidligere er jeg nået til kvartfinalen i en ATP-turnering, men nu vil jeg gerne nå skridtet længere, siger Holger Rune i sejrsinterviewet på turneringens hovedbane.

Holger Rune kom ned med et servegennembrud ved 2-3 i første sæt, men danskeren fik omgående brudt tilbage og endte siden med at bryde igen og vinde resten af sættets partier.

Holger Rune måtte modsat sin modstander igennem kvalifikationsturneringen for at få en plads i hovedturneringen, men danskeren var ikke berørt af at have flere kampe i benene de seneste dage end sin modstander.

Tidligt i andet sæt brød Holger Rune atter sin modstander, mens han var overlegen i egne servepartier.

Da danskeren brød til 5-2, så sejren ud til at være sikker, men siden brød Travaglia tilbage, og Holger Rune lavede pludselig en type fejl, han ikke begik tidligere i opgøret.

Danskeren fik dog samlet sig selv op og tilspillede sig to matchbolde. Den første sendte danskeren ud bag baglinjen, men på den anden tvang han sin modstander til at sende bolden ud over sidelinjen.

I anden runde venter Arthur Rinderknech, verdensranglistens nummer 91. Franskmanden vandt sin kamp i første runde i to sæt over Federico Delbonis, verdensranglistens nummer 46.

Generali Open er en ATP 250-turnering og er dermed blandt de lavest rangerede turneringer på ATP Touren.