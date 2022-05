Holger Rune slår verdens nummer 15 i French Open

Holger Rune er klar til anden runde i Grand Slam-turneringen French Open efter sejr over canadiske Denis Shapovalov, der var seedet som nummer 14. Det er første gang, at en dansk herrespiller vinder en French Open-kamp siden Kristian Pless i 2007

Danmarks bedste mandlige tennissspiller Holger Rune tog tirsdag endnu en stor skalp, da han sendte verdens nummer 15 Denis Shapovalov ud af French Open i første runde efter sejr i tre sæt.

Det er Holger Runes første sejr nogensinde i en Grand Slam-turnering, og dermed er han klar til anden runde i sin French Open-debut.

Canadiske Denis Shapovalov var seedet som nummer 14 og var på forhånd favorit, men fik ikke et ben til jorden mod Holger Rune, som overbevisende vandt 6-3, 6-1, 7-6.

Uden at spille karrierens mest spektakulære tennis leverede Rune en fremragende præstation med konstant høj kvalitet og næsten uden udsving. Derved trak han humøret og troen ud af sin modstander.

Kun i slutningen af tredje sæt viste Rune en smule usikkerhed, da canadieren fik smag for et comeback i kampen. Men den 19-årige dansker holdt hovedet koldt og hev sejren hjem i sættets tiebreak.

Det er første gang, at en dansk herrespiller vinder en French Open-kamp i 15 år. I 2007 nåede Kristian Pless således også anden runde i French Open.

Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

Frustreret modstander

Shapovalov kom faktisk godt fra start med et overbevisende serveparti, men der gik ikke længe, inden Rune havde fået momentum over på sin side.

Danskeren gik fokuseret til værks, leverede solide slag fra baglinjen og holdt sin fejlmængde nede på et minimalt plan.

På den måde spillede han sig hurtigt til breakbolde og udnyttede den første til at bringe sig foran 3-2.

Da Rune selv servede overbevisende, var kursen sat mod dansk sætsejr, og Shapovalovs attitude sagde det hele. Han var frustreret.

Det udnyttede Rune til fulde ved at bryde endnu engang til 6-3, og Rune gav også sig selv en perfekt start på andet sæt ved at bryde til 2-0.

Shapovalov kom aldrig til fadet i sættet, som Rune helt suverænt sikrede sig med 6-1 efter at have vundet sit eget serveparti rent for tredje gang i træk.

I tredje sæt kom canadieren med fra start, men ved 3-3 spillede Rune sig til tre breakbolde, som dog alle blev afværget, og Shapovalov formåede at holde serv til 4-3.

Det var dog en stakket frist, for Rune kom også på 40-0 i modstanderens serv ved 4-4, og denne gang brød han rent til 5-4, da Shapovalov smashede i nettet.

Rune spillede sig i sit næste serveparti til matchbold ved 40-30, men den formøblede han ved at slå uprovokeret i nettet.

Det gav Shapovalov blod på tanden. Han vandt de næste bolde og brød for første gang i kampen til 5-5.

Canadieren spillede sig også frem til sætbold i Runes serv ved 6-5, men denne eliminerede danskeren ved hjælp af en stopbold. Kort efter måtte de ty til tiebreak for at afgøre sættet.

Her spillede Rune sig ovenpå med et såkaldt mini-break, og det gav han ikke fra sig. Han servede sejren hjem på sin anden matchbold, da canadieren sendte bolden langt ud af banen.