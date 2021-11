Holger Rune spiller sig i ny finale

Efter en rutsjebanetur af en semifinale blev Holger Rune lørdag finaleklar i en Challenger-turnering i italienske Bergamo.

Den danske tenniskomet mødte topseedede Alex Molcan fra Slovakiet, som ligger fire pladser over Rune på verdensranglisten, og vandt i tre sæt med cifrene 7-5, 1-6, 6-4.

Dermed skal Holger Rune for femte gang i år - og i karrieren - spille en Challenger-finale. Han tabte sin første, men har vundet de efterfølgende tre.

I finalen i Bergamo venter enten Cem Ilkel fra Tyrkiet eller Fabian Marozsan fra Ungarn. Ender det med tyrkisk modstand, kan Rune glæde sig over, at han i 2019 slog Ilkel i deres hidtil eneste indbyrdes møde. Marozsan og Rune har aldrig stået over for hinanden.

Første sæt var helt tæt i lørdagens semifinale. Først ved 5-5 lykkedes det Holger Rune på sin femte breakbold at bryde slovakkens serv, så danskeren kunne lukke sættet i eget udlæg. Det gjorde Rune i sikker stil på sin første sætbold.

I andet sæt fik piben en noget anden lyd. Rune kunne ikke få ret meget til at fungere. Molcan brød til 2-1 og lidt efter til 5-1, inden han sendte kampen ud i et tredje sæt.

Her fik Rune en skidt start, da Molcan lagde ud med at vinde i danskerens udlæg. Det blev 3-1 til slovakken, inden Rune rejste sig og fik udlignet efter et servebrud.

Ved 5-4 til Rune fik danskeren mulighed for at tage sejren i Molcans serv. Slovakken kom foran 30-0, men så skruede Rune bissen på, og med fem point i træk tog han sejren.

Tidligere lørdag missede Frederik Løchte Nielsen muligheden for at tage sin 33. Challenger-titel i double i karrieren, da han sammen med sin makker, filippinske Treat Huey, tabte en finale i amerikanske Charlottesville til Max Schnuur og William Blumberg fra USA.

