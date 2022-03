Holger Rune spiller sig videre til anden runde i Indian Wells

Den danske tennisspiller Holger Rune er videre til anden runde i den store ATP-turnering Indian Wells i Californien efter en sejr på 6-3, 6-2 over Ugo Humbert fra Frankrig natten til lørdag dansk tid.

- Det føles utroligt. Det var en fantastisk kamp. Ugo er en vanskelig modstander, som kan spille noget utroligt godt tennis, siger den 18-årige dansker ifølge ATP's hjemmeside.

I forhold til de to spilleres placering på verdensranglisten var den 23-årige Humbert på papiret favorit, da han er nummer 42, mens Rune er nummer 86.

Men danskeren var tilsyneladende toptunet til kampen, hvor han vandt samtlige sine servepartier.

Begge holdt deres første to servepartier, hvorefter den 18-årige Rune brød Humbert og bragte sig foran 3-2. Humbert formåede ikke at bryde tilbage, og Rune snuppede første sæt, da han foran 5-3 igen brød modstanderen.

I andet sæt var Holger Rune hurtig til at sætte Humbert under pres, da han efter at have servet første parti hjem fulgte op ved at bryde franskmanden i dennes første serv.

Det afgørende servegennembrud kom, da Humbert bagud 2-5 skulle holde sig inde i kampen, men Rune vandt partiet og dermed sættet 6-2. Kampen varede 61 minutter.

- Jeg lagde stærkt ud. Tilskuerne var fantastiske, og jeg er rigtig glad for denne første sejr, siger Rune, der for første gang er i med i Indian Wells.

Det var også Runes første møde med Humbert, der har vundet tre ATP-turneringer, siden sin debut som professionel i 2016.

I næste runde skal danskeren op mod den 25-årige Matteo Berrettini fra Italien, der er noteret for fem ATP-titler og i 2021 spillede sig i finalen ved Wimbledon, som han tabte til Novak Djokovic.

Berrettini er aktuelt nummer seks på verdensranglisten. Det er hans hidtil højeste placering.

Holger Rune tabte sin hidtil eneste kamp mod en spiller i top-10, da han ved US Open i fjor måtte bøje sig for Novak Djokovic efter fire sæt.

- Kampen mod Berrettini bliver en stor opgave. Han er helt sikkert en af de bedste i verden lige nu, så det bliver sjovt. Lad os se, hvad der sker, siger Holger Rune.

Indian Wells er efter de fire store grand slam-turneringer en af de største begivenheder på både ATP-touren og WTA-touren.

Inden Holger Runes kamp spillede Clara Tauson sig videre til tredje runde hos kvinderne med en sejr over den useedede brasilianer Beatriz Haddad Maia.