Holger Rune stoppet af uvejr

Den danske tennisspiller Holger Rune skulle torsdag have mødt amerikaneren Jeffrey John Wolf ved ATP-turneringen Citi Open i Washington D.C., men kampen mellem de to er udsat til fredag.

På grund af tordenvejr i den amerikanske forbundshovedstad lokal tid er alle aftenens igangværende og planlagte kampe aflyst.

Det fremgår af turneringens hjemmeside kort før klokken 22.00 lokal tid.

Forinden havde et voldsomt uvejr med lyn, torden og regn ført til flere spilafbrydelser.

I en park nær præsidentboligen Det Hvide Hus blev fire personer torsdag ramt af lyn. Alle fire, to mænd og to kvinder, er i kritisk tilstand blevet bragt til behandling på et hospital.

Tordenvejret kom efter en hed dag i Washington D.C. med over 32 graders varme. På grund af høj luftfugtighed føltes det ifølge meteorologer nærmere som 40 grader, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Stoppede dårlig stime

Sent på dagen drev en storm med voldsom torden ind over byen.

Det er endnu ikke oplyst, hvornår Holger Rune skal spille fredag. Teenageren har siden French Open, hvor han spillede sig blandt de sidste otte, været inde i en periode med syv nederlag på stribe.

Den dårlige stime fik Rune sat en stopper for denne uge med en sejr over franske Benoît Paire i anden runde ved Citi Open.

Vinder Rune kampen mod det unge amerikanske talent J.J. Wolf, er han klar til kvartfinalen. Her bliver modstanderen enten den førsteseedede Andrey Rublev fra Rusland eller amerikaneren Maxime Cressy.

