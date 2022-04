Holger Rune taber efter stor kamp

Der var spænding og dramatik for alle pengene, da Holger Rune og norske Casper Ruud mødte hinanden i anden runde af ATP Masters-turneringen i Monte Carlo.

For selvom der er hele 72 pladser til forskel på verdensranglisten mellem de to, så var det nærmest ikke til at se.

18-årige Holger Rune spillede således en af karrierens mest intense kampe i et helt lige opgør med den fem år ældre Casper Ruud, der endda er kendt som lidt af en grusspecialist.

For selvom det endte med et nederlag på 6-7 (5), 5-7, så havde danskeren faktisk den norske stjerne helt ude i tovene.

Holger Rune spillede onsdag en forrygende kamp, da han tabte knebent til Casper Ruud. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Med det ene tunge slag efter det andet gjorde den unge dansker således sit for at gøre det til et underholdende nordisk brag, og havde det ikke været for et par store fejl på afgørende tidspunkter, var det måske endda endt anderledes.

I første sæt havde Holger Rune endda en komfortabel føring i tiebreaken, men missede en stor mulighed for at spille sig til tre sætbolde, da han sendte en smash ud af banen.

Det førte til store frustrationer fra den unge dansker, der efter første sæt sad på bænken og råbte af sig selv - det var så tæt på.

I andet sæt fortsatte Holger Rune de gode takter, men uden at kunne konvertere det til point i de afgørende momenter.

Mod slutningen af opgøret var Rune også stærkt presset på fysikken - og det med god grund. Opgøret var Holger Runes ottende kamp på lige så mange dage.

Der er dog stadig en del at glæde sig over for danskeren.

I sine to hidtidige møder med nordmanden, har Holger Rune nemlig fået solide tæsk.

6-2, 6-1 vandt Ruud over den danske komet i sidste sæsons turnering i Monte Carlo, og siden blev det 6-0, 6-2 i svenske Båstad sidste sommer.

Denne gang var snakken en helt anden.