Holger Rune taber forrygende gyser

Onsdag slog han verdensranglistens nummer 24, men fredag var nummer 16 på opgørelsen over klodens bedste spillere en for stor mundfuld for Holger Rune i ATP-turneringen i franske Metz.

Den danske tenniskomet gav ellers Pablo Carreño Busta kamp til stregen, men til sidst måtte Rune altså give fortabt. Spanieren vandt i tre sæt med cifrene 6-4, 3-6, 6-4.

Dermed er Rune altså færdig i turneringen. Den 18-årige dansker kan dog glæde sig over, at han har vist, at han kan spille lige op med dem fra den sjove ende af verdensranglisten, hvor Rune lige nu er placeret på en 133.-plads.

Han kom tidligt under pres af spanieren i første sæt. Carreño Busta brød danskerens serv til 3-2 og tog sit første skridt mod sætsejren.

Holger Rune viste storspil i Metz, men røg fredag ud af ATP-turneringen. Foto: Dubreuil Corinne/Abaca/Ritzau Scanpix

Ved 4-3 i spansk favør blev Rune i en pause behandlet, for hvad der tilsyneladende var smerter i ryggen. Danskeren spillede videre, men kunne altså ikke forhindre, at en stærkt servende Carreño Busta vandt første sæt.

Mellem første og andet sæt fik Rune igen behandling, men smerterne var ikke større, end at danskeren kunne bide fra sig fra andet sæts start.

Rune brød således Carreño Bustas serv, første gang spanieren havde udlægget i sættet. Det var ikke en tilfældighed.

Danskeren spillede med overskud og var bortset fra to breakbolde til spanieren ved 3-1, som dog blev afværget, i kontrol i egen serv sættet igennem.

Med en spansk bold i nettet sikrede Rune sig ved 5-3 to sætbolde, hvoraf den anden blev udnyttet, så kampen skulle ud i et tredje sæt.

Rune kom stærkt ud af startboksen og spillede sig til en breakbold allerede i første parti, som Carreño Busta dog afværgede.

I sjette parti var det spanieren, der bankede på til at bryde, men Rune holdt hovedet koldt, og de to spillere blev ved med at følges ad.

Men i Runes næste serv glippede det for danskeren. Carreño Busta brød til 5-3, så spanieren selv kunne serve sejren hjem. Men med ryggen mod muren brød tilbage og holdt kampen i live.

Rune stod igen med boldene, men for anden danske serveparti i træk gik det galt for det unge tennises. Carreño Busta kom på 40-15, så der var to spanske matchbolde. På den første blev Rune sendt hjem.