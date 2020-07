Holger Rune taber tæt kamp i stjernespækket turnering

Det danske tennistalent Holger Rune tabte en tæt kamp lørdag mod franske Corentin Moutet i turneringen Ultimate Tennis Showdown i Frankrig, som afvikles, mens den egentlige tennistour er på pause på grund af coronavirus.

Kampen mod verdens nummer 75 var en af de hidtil største prøver for danskeren, der har kæmpet med springet fra junior- til seniortennis.

Men selv om Rune tabte, viste han flere gange sit talent og fik tvunget franskmanden ud i en 'sudden death'-afgørelse.

Her måtte danskeren dog se sig slået, hvormed han led et 2-3 nederlag i det alternative format.

17-årige Rune var inviteret med til den stjernespækkede turnering for en enkelt kamp som udskiftning for verdens nummer otte, Matteo Berrettini, der allerede havde sikret sig avancement fra gruppespillet.

Runes modstander, Moutet, var til gengæld ude af turneringen, hvorfor kampen var uden reel betydning, da turneringen heller ikke giver point til verdensranglisten.

Men for 17-årige Rune var det en mulighed for at vise sig frem i en turnering, der tæller flere af tennissportens bedste spillere og største talenter.

Det gælder blandt andre græske Stefanos Tsitsipas, belgiske David Goffin og italienske Berrettini.

Turneringen spilles i et alternativt format med fire quarters, hvor der tælles ned fra ti minutter. Spilleren med flest point efter tidens udløb vinder sit quarter.

I kampen kom Rune bagud med 0-2 i quarters mod den 21-årige og mere erfarne franskmand, som før har slået stjerner som Stan Wawrinka og Milos Raonic.

Men herefter begyndte det danske talent at komme mere ind i kampen og kontrollere duellerne med sin hårde forhånd.

Således lykkedes det Rune at få udlignet til 2-2.

I 'sudden death'-afgørelsen måtte han dog strække gevær.

- Tak for den fantastiske mulighed til Ultimate Tennis Showdown og Mouratoglou Tennis Academy, skriver Rune på Instagram.

Patrick Mouratoglou, der er træner for verdensstjernen Serena Williams og står for et tennisakademi, hvor Rune træner, er arrangør af turneringen.

- Jeg elskede at være med i gladiatorhulen i dag, fortsætter danskeren sit opslag.

Turneringen bliver spillet i det sydlige Frankrig.

Finalerne spilles søndag.