Holger Rune taber til russer i Masters-finale

Så sluttede den danske fest i Rom.

Med et nederlag på 7-5, 7-5 tabte Holger Rune Masters 1000-finalen i den italienske hovedstad, hvor Daniil Medvedev trak det længste strå.

Rune har nu tabt to Masters 1000-finaler i 2023, mens det var russerens første sejr på det niveau på grus.

I april blev det til et nederlag til en anden russer, Andrey Rublev, i Monte-Carlo Masters.

Daniil Medvedev, der mandag hopper op på verdensranglistens andenplads, har nu seks Masters-titler på cv'et, men altså kun en enkelt på grus. Alle de andre har været på hardcourt.

Medvedev har endda tidligere givet udtryk for, at han ikke er specielt komfortabel på grus. Men det har den 27-årige russer altså skjult godt i Rom.

I søndagens finale - hvis start blev udskudt cirka halvanden time på grund af regn - startede de to spillere med at følges ad.

Kampen så første gang ud til at kunne ændre karakter i femte parti. Her spillede Rune - blandt andet takket være to russiske dobbeltfejl - sig til to breakbolde, men de blev spildt, og Medvedev holdt serv til 3-2.