Holger Rune tager stort skridt

Holger Rune er et lille skridt tættere på sin første deltagelse i en grand slam-turnering.

I den første kamp i kvalifikationen til US Open vandt Holger Rune 6-4, 6-4 over slovakken Lukas Lacko.

Det er første gang, at Holger Rune deltager i en kvalifikation til en grand slam-turnering. Han skal vinde yderligere to kampe for at komme med i hovedturneringen.

Holger Rune er de seneste uger avanceret på verdensranglisten, hvor den 18-årige dansker nu er nummer 145.

Derfor er han nu så højt placeret, at han kommer med i kvalifikationerne til grand slam-turneringerne.

I første sæt brød Holger Rune sin modstander en enkelt gang, og det endte med at være nok til at tage sættet for Danmarks højst rangerede tennisspiller på herresiden.

Holger Rune brød til 3-2 og kom kort efter også foran med 4-2. Lukas Lacko, der er nummer 197 i verden, havde en enkelt chance for at bryde tilbage, men udnyttede den ikke.

I andet sæt gentog billedet sig. Duellanterne fulgtes ad frem til stillingen 2-2, hvorefter Holger Rune på præcis samme tidspunkt brød slovakken.

Lukas Lacko kæmpede sig frem til fire breakbolde bagud 4-5, men Holger Rune afværgede dem alle i et meget langt parti, inden han servede sejren hjem på sin tredje matchbold.

Danmarks næstbedste tennisspiller hos herrerne, Mikael Torpegaard, er også med i kvalifikationen til US Open.

Mikael Torpegaard, der er nummer 218 i verden, skal onsdag aften dansk tid møde slovakken Filip Horansky i sin første kamp. Horansky er nummer 194 i verden.

