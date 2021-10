Holger Rune tosset på systemet: Unfair og uretfærdigt

Det danske tennishåb Holger Rune er stærkt utilfreds med, at en coronaskabt regel bremser danskerens opstigning på ATP's verdensrangliste.

Sædvanligvis baserer verdensranglisten sig på en spillers resultater gennem det seneste år, men på grund af coronapandemien baserer den sig på en spillers bedste resultater gennem de seneste to år.

Det belønner spillere, der var gode i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020, men som ikke har præsteret på samme niveau siden.

Holger Rune ses her under årets US Open, hvor han blev sendt ud af verdensstjernen Novak Djokovic.

Og det er uretfærdigt, skriver Holger Rune i et opslag på det sociale fotomedie Instagram.

- I år har jeg kæmpet hårdt for at indfri mit mål om at komme i top-100. ATP har kontinuerligt gjort det svært for mig og mange andre unge, fremstormende spillere, fordi ATP har indefrosset point fra 2019, som spillere kan læne sig op ad uanset deres resultater i 2020 og 2021.

- Hvis man fulgte det normale ranglistesystem, ville jeg have været nummer 62 og ikke nummer 124 (på mandagens opdaterede verdensrangliste er Holger Rune nummer 123, red.).

- Gør det en forskel? Ja, når man er ambitiøs og arbejder hårdt, så betyder det noget, at man får sin belønning. Med en højere rangering ville jeg være i stand til at træde ind i bedre turneringer, og jeg ville føle, at mit hårde arbejde blev belønnet.

- Jeg føler mig træt og sur nu, fordi jeg synes, at systemet er uretfærdigt. Jeg elsker tennis, men vi bliver nødt til at kæmpe ud fra lige muligheder, skriver den 18-årige dansker.

Opslaget er skrevet søndag aften, efter at danskeren havde tabt i første runde af kvalifikationen til en ATP-turnering i belgiske Antwerpen.

