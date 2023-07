Holger Rune trækker sig fra turnering

Holger Rune trækker sig fra den ellers planlagte Croatia Open, som starter i næste uge.

'Jeg vil desværre ikke have mulighed for at spille ved Croatia Open i år, da jeg har problemer med min ryg. En skade, der har forhindret mig i at spille på mit normale niveau denne uge,' udtaler Holger Rune ifølge det kroatiske medie HRT.

Frameldingen kommer oven på en uge, hvor Holger Rune har oplevet usædvanligt dårlige resultater.

Den danske tennisstjerne har de seneste dage spillet Hopman Cup i Nice, men her endte verdens sjette bedste tennisspiller med at tabe alle sine fire kampe.

Den danske tenniskomet tabte alle sine fire kampe, som han spillede under Hopman Cup. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

To af dem var single-kampe, og de to andre var i mixed-double med Clara Tauson.

Og de dårlige resultater gik ikke ubemærket hen på tribunerne, hvor flere danske fans buhede Holger Rune ud af banen, mens andre også forlod stadion før tid.

Torsdag fortalte Holger Runes mor, Aneke Rune, til Ekstra Bladet, at Holger Rune var syg efter Wimbledon, hvilket blandt andet har påvirket hans forberedelse frem mod Hopman Cup.

'Han lå i sengen i fire dage efter med feber, og han har kun haft to timer på grus inden kampen onsdag,' lød det i en sms til Ekstra Bladet.

Derfor lød opfordringen fra Aneke Rune også, at Holger skulle trække sig fra den kommende turnering i Kroatien. En opfordring, han altså har valgt at følge.

Croatia Open er en ATP250-turnering, der bliver spillet på grus. Den danske tenniskomet var seedet som nummer et i turneringen.