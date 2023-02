Holger Rune trækker sig i Rotterdam

En frustreret Holger Rune er overraskende ude af ATP 500-turneringen ABN Amro Open i hollandske Rotterdam.

Torsdag trak den 19-årige dansker sig fra opgøret mod hjemmebanefavoritten Gijs Brouwer, der er nummer 160 på verdensranglisten, ved stillingen 4-6, 0-4.

Rune fik behandling for et problem med sit højre håndled og forsøgte at spille videre, men efter et parti gav han fortabt.

Rune forklarer, at han haft ondt i håndleddet efter et fald i Australian Open i januar.

- Jeg har spillet igennem lidt smerte, men i dag gjorde det mere og mere ondt, som kampen skred frem, og til sidst gjorde det for ondt til at fortsætte, siger Holger Rune til TV 2 Sport.

Forud var gået en frustrerende kamp for teenageren.

Annonce:

Rune var foran 4-2 i første sæt og på kurs mod en favoritsejr. Men den fjerdeseedede dansker mistede tilsyneladende fatningen i en hal, hvor et højlydt mindretal havde problemer med at dæmpe sig, når Rune skulle serve.

Den fjerdeseedede dansker tabte otte partier i træk, inden han fik behandling for sin skade og efterfølgende ikke kunne slå ordentligt igennem.

En del af Rotterdam-publikummet kvitterede ved at pibe Rune ud af hallen.

Rune var ellers kommet glimrende fra land. Det blev hurtigt 2-2 i første sæt, da begge spillere gav den gas med deres server.

I femte parti fik Brouwer problemer med blandt andet en dobbeltfejl, og Rune udnyttede flot opgørets første breakbold til 3-2 og servede sig også på 4-2.

Men så skiftede momentum.

Et entusiastisk hjemmepublikum forsøgte dels at bære Brouwer frem mod sejr, men samtidigt også hyle den danske teenager ud af det, hvilket holdt dommeren travlt beskæftiget med formaninger om at tie stille, når der skulle serves.

Annonce:

Om tilråbene var medvirkende til Runes nedtur, er uvist, men i hvert fald faldt niveauet i serven, og der kom flere uprovokerede fejl. Og med fire partier i træk tog Brouwer overraskende første sæt 6-4.

Frustrationerne voksede hos den unge dansker, der i starten af andet sæt opfordrede folkene i sin egen boks om at rejse sig og vise mere støtte, når han vandt sine bolde.

Men trods god fight var fejlene stadig for mange i Runes spil, og han kom bagud 0-3. I den følgende pause fik han så behandling, men det hjalp ikke meget.

Han åbnede med et par meget langsomme serve i det følgende partier, og selv om han fik sendt Brouwer lidt rundt på banen, så vandt hollænderen sit ottende parti i træk, og så var det slut.

I samme turneringshalvdel fortsatte italienske Jannik Sinner torsdag sin optur, da han slog førsteseedede Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-3. Sinner, der søndag vandt ATP-turneringen i Montpellier, møder i sin kvartfinale Stan Wawrinka.