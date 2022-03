Holger Rune trækker sig midt under kamp

Tennisspilleren Holger Rune trak sig mandag aften dansk tid fra sin kamp i kvalifikationen til ATP-turneringen Miami Open.

Efter at have tabt første sæt til verdens nummer 372, Shintaro Mochizuki, gav danskeren op efter at have fået behandling.

Som nummer 88 på verdensranglisten skulle Holger Rune igennem kvalifikationen. Ud over at slå japanske Mochizuki skulle danskeren have besejret Mikhail Kukushkin fra Kasakhstan for at nå hovedturneringen.

Det kommer dog ikke til ske.

Rune åbnede kampen ved at vinde de fire første dueller og bringe sig på 1-0. Men efter at have tabt fire partier på stribe måtte danskeren have behandling.

Efter sidste point i sættet stod det klart, at han ikke kunne fortsætte, og han takkede modstanderen for kampen.

I sidste uge nåede 18-årige Rune gennem kvalifikationen i Indian Wells, og i første runde besejrede han franske Ugo Humbert.

Siden tabte han en tæt kamp til italienske Matteo Berrettini i tre sæt.

På Holger Runes Instagram-profil kunne man se, at han op til mandagens dyst trænede med Diego Schwartzman, nummer 15 i verden.

Mens ingen danske herrespillere kommer med i Miami Open, er Clara Tauson med hos kvinderne.

Tirsdag tager hun hul på turneringen med sit opgør mod Zhang Shuai.