Holger Rune trækker sig

Holger Rune er færdig i en italiensk Challenger-turnering allerede i første runde.

Tirsdag eftermiddag trak han sig således i begyndelsen af andet sæt, da han i første runde af turneringen i Bari var oppe imod italieneren Andrea Arnaboldi.

Det 18-årige tennistalent havde tabt første sæt 4-6, og i andet sæt havde han tabt sit første serveparti.

I italienerens efterfølgende serveparti tabte Holger Rune flere bolde i træk, inden han gik op til nettet og sagde tak for kampen til sin modstander.

Det kunne på tv-billederne ikke vurderes, om det var en skade, der forhindrede Holger Rune i at spille videre.

I weekenden fik han lægehjælp undervejs i sin semifinale i en Challenger-turnering i den franske by Pau.

Han trak sig ved den lejlighed ikke fra kampen, men tabte til den 20-årige tjekke Jiri Lehecka.

Nederlaget betød, at Holger Rune samtidig missede muligheden for at spille sig ind i verdensranglistens top-100. Det havde krævet en sejr over tjekken.

Danskeren kunne dog fortsat opnå sit store sæsonmål om at nå top-100 i denne uge, men sådan kommer det altså ikke til at gå.