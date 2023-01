Holger Rune trækker sig

Den danske tennisspiller Holger Rune kommer ikke i kamp flere gange, før han fra 16. januar deltager i grand slam-turneringen Australian Open.

Således har den 19-årige Rune valgt at trække sig fra næste uges ATP-turnering i Auckland, som han ellers var tilmeldt.

Det bekræfter Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, over for Ekstra Bladet.

Om afbuddet forklarer hun, at de oprindelige forberedelsesplaner blev sat tilbage på grund af et hold i ryggen ved opvisningsturneringen i Dubai op til jul.

Det har betydet, at Holger Rune har brug for mere tid på træningsbanen for at stå skarpt til Australian Open, hvor han også skal vænne sig til et andet klima.

- Selv om vi havde glædet os til Auckland, som er en fantastisk hyggelig turnering, så lytter Holger til sine trænere, der er enige om, at planen er at træne igennem nu med god restitution imellem, fortæller Aneke Rune.

Planen er at rejse til Melbourne på lørdag og starte træningen på Australian Open-anlægget søndag, tilføjer hun.

- Han træner maks igennem nu, og det ser allerede meget bedre ud, end da vi kom, lyder det fra Aneke Rune.

Hun tilføjer, at man i efteråret også havde succes med halvanden uges solid forberedelse før Stockholm Open, hvor Holger Rune triumferede.

- Det giver en kæmpe frihed i Holgers spil, når han ved, at han er stærk på alle parametre inden en turnering.

Holger Rune indledte 2023-sæsonen med et nederlag til japanske Yoshihito Nishioka i første runde af ATP-turneringen i Adelaide.