Holger Rune trak sig: Nu melder træneren ud

Holger Rune bør snart være på højkant igen, efter at han natten til torsdag dansk tid trak sig fra en kamp i Cincinnati med rygsmerter.

Det fastslår den 20-årige danskers træner, Patrick Mouratoglou.

- Rygskader kan være meget lammende. Man kan ikke bevæge sig ordentlig og har smerter, hver gang man slår til bolden. Jeg ved, hvordan det føles, for jeg led af dem i seks måneder i år.

- Jeg har ondt af Holger Rune, for han var meget opsat på at gøre det godt i Cincinnati. Det positive er, at i dette tilfælde bør han komme sig hurtigt. Lad os komme videre og blive klar til US Open, skriver Mouratoglou på Instagram.

Rune var bagud 4-6, 0-2, da han trak sig fra kampen mod amerikaneren Mackenzie McDonald i anden runde af ATP 1000-turneringen i Cincinnati.

Holger Rune har tabt sine seneste fire kampe siden sejren over bulgarske Grigor Dimitrov i Wimbledons ottendedelsfinaler i starten af juli.

Han var ikke desto mindre nummer fem på den seneste verdensrangliste, der udkom mandag, hvilket er hans bedste placering nogensinde.

Han kan mandag endda være kravlet op som nummer fire, da konkurrenterne omkring ham har endnu flere ranglistepoint at forsvare og heller ikke vinder deres kampe for tiden.

US Open starter 28. august.