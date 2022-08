Holger Rune ude af Citi Open

Den danske tennisspiller Holger Rune er ude af ATP-turneringen i Washington efter tredje runde.

Fredag tabte danskeren en lang og varm dyst til verdensranglistens nummer 99, amerikaneren Jeffrey Wolf.

Efter mere end 2,5 timers tennis kunne Wolf lade sig hylde for en sejr, der lød på 7-5, 4-6, 6-3.

Kampen skulle egentlig være spillet torsdag, men kunne ikke gennemføres på grund af torden og regn i den amerikanske hovedstad.

I stedet var den rykket til fredag, hvor den blev spillet på en af anlæggets små baner, der kun har plads til et par tribunerækker langs den ene sidelinje.

Igen var vejret en faktor, men på en anden måde end torsdag. Hos tilskuerne i skyggen var der over 30 grader, og Rune og hans amerikanske modstander havde det endnu varmere på banen, hvor solen i lange periode stod lige over dem.

Annonce:

Begge spillere holdt serv uden de store problemer gennem første sæt. Først i kampens 11. serveparti kom der en breakbold, men den missede Holger Rune. I det efterfølgende parti gav Rune så en breakbold væk, og her lavede danskeren en dobbeltfejl og smed sættet.

I begyndelsen af andet sæt havde begge spillere fortsat godt styr på egne server, indtil varmen muligvis var årsag til, at de to spillere pludselig ikke servede så godt eller hårdt længere.

Danskeren brød sin modstander to gange i slutningen af sættet og blev kun selv brudt en enkelt gang.

I tredje sæt fortsatte tendensen med servegennembrud, og ved stillingen 3-3 havde de brudt to gange hver.

Det afgørende break kom efter et maratonparti, som Wolf trak sig sejrrigt ud af, da han gjorde det til 5-3. Derfor kunne han kort efter serve kampen hjem, selv om han nåede at misse sine to første matchbolde.

Holger Rune sad over i første runde i Washington, men nåede at vinde i anden runde, så han sikrede sin første sejr i to måneder. Mere end en enkelt sejr kunne det dog ikke blive til i turneringen.