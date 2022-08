Holger Rune videre i US Open

Holger Rune er klar til anden runde af US Open, efter han besejrede tyske Peter Gojowczyk i tre sæt.

Den 19-årige dansker og hans tyske modstander blev placeret på yderbane fire, og her kom den danske teenager flyvende fra start i årets sidste grand slam.

6-2, 6-4 og 6-6 (7-5) lød cifrene, som sikrer danskeren en plads i anden runde.

Holger Rune tromlede henover sin tyske modstander i første sæt, som kun tog 31 minutter at få i hus for danskeren. To serveesser og ti vindere slog danskeren i et sæt, hvor han satte et uhyre højt tempo fra kampens start.

Tyskeren havde svært ved at følge med og måtte flere gange se til, når Rune foldede potentialet ud.

Hvor første sæt var ren overrumpling fra Holger Runes side, startede andet sæt markant mere lige.

Hele 15 minutter tog det for sættets første parti at blive afgjort. Undervejs misbrugte Holger Rune hele fire breakbolde, og til sidst kunne han se Golowczyk serve sættets første parti hjem.

Partiet blev meget symptomatisk for andet sæt, hvor Rune i langt højere grad blev presset af sin tyske modstander på den anden side af nettet.

Den talentfulde teenager måtte da også bruge næsten en time på at overvinde Gojowczyk i kampens andet sæt.

Tredje sæt blev en tæt affære, og spillerne skulle helt frem til tiebreaken for at få afgjort sagerne.

Rune måtte se de første to matchbolde forsvinde mellem fingrene på sig, inden han sikrede sig sejren i tre sæt på den tredje matchbold.

Holger Rune er dermed klar til anden runde af US Open, hvor han møder amerikanske John Isner.

