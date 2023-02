Holger Rune videre: Overvinder mindre udfald

Holger Rune fik onsdag en planmæssig indledning på ATP 500-turneringen ABN Amro Open i hollandske Rotterdam.

Det danske tennistalent var oppe imod franske Constant Lestienne og vandt 6-4, 6-4.

Undervejs i opgøret havde Holger Rune et par mindre udfald, men leverede ellers en ganske overbevisende indsats. Når han fandt sit spil, fik franskmanden ikke et ben til jorden.

Over for TV 2 Sport medgiver Holger Rune, at han var oppe imod en 'tricky' og atypisk modstander, som spiller med mange slice og stopbolde, som gør det uforudsigeligt. Men danskeren var glad for sin præstation.

- I det meste af kampen synes jeg, jeg spillede godt, så det er jeg glad for. Det var lidt op og ned. Men det var første kamp, og det er altid svært. Jeg fandt rytmen især sidst i sættene, siger Holger Rune til TV 2 Sport.

Annonce:

De to har mødtes én gang tidligere. Constant Lestienne var således den første til at pådrage Holger Rune et nederlag, da danskeren rykkede op som seniorspiller.

Deres første møde var i 2019, hvor franskmanden vandt 2-0 i sæt i en Challenger-turnering.

Holger Rune er fjerdeseedet i den hollandske turnering, hvor han nu skal møde Gijs Brouwer, der er på hjemmebane. Hollænderen er nummer 160 på verdensranglisten.

I onsdagens opgør i første runde skulle Holger Rune lige regne sin franske modstander ud, men da han havde spillet sig ind, kom den første breakbold.

Ved stillingen 3-3 vandt han franskmandens serveparti rent og gav sig selv en stor fordel. Han formåede dog ikke at udnytte den. Lestienne var vaks ved havelågen og brød tilbage omgående.

Men Holger Rune lod sig ikke slå ud. Ved stillingen 4-4 brød han igen den franske serv og servede så selv første sæt i hus uden de store problemer.

I begyndelsen af andet sæt spillede Holger Rune knivskarpt.

Annonce:

Han tvang Lestienne rundt i alle hjørner af banen, og franskmanden havde helt tydeligt svært ved at regne ud, hvad han skulle stille op.

Med to servegennembrud i træk bragte Holger Rune sig foran med 3-0 på ingen tid, inden Lestienne pludselig hev et servegennembrud op af hatten.

Det slog kortvarigt Holger Rune ud af kurs. Han lavede flere store fejl, men samlede sig og vandt sættet ganske overbevisende.