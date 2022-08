Holger Rune vinder endelig

Efter syv kampe i træk uden sejr lykkedes det onsdag for tennisspilleren Holger Rune at komme tilbage i vinderens rolle.

Den 19-årige dansker sejrede overbevisende 6-3, 6-2 over franske Benoît Paire i anden runde ved Citi Open i Washington. Kampen blev spillet i over 30 graders varme.

Sejren må komme som en forløsning for niendeseedede Holger Rune, der var oversidder i første runde. Han havde ikke vundet en kamp, siden han tidligere i år nåede helt frem til kvartfinalen ved grand slam-turneringen French Open i Paris.

Holger Rune vandt sidste år de to spilleres hidtil eneste indbyrdes møde i en officiel kamp, men det foregik på grus, mens Citi Open spilles med hardcourt som underlag.

Benoît Paire var ikke en helt dårlig modstander at få, når man skulle forsøge at tanke selvtillid, for den 33-årige franskmand har haft en skidt sæson med kun fire sejre i 23 kampe i år inden onsdagens kamp.

Benoît Paire er derfor faldet ned til en placering som nummer 112 på verdensranglisten, mens Holger Rune er nummer 28.

Danskeren var klar fra start, og han brød til 3-1, da Benoît Paire kiksede en flugtning ved nettet.

Herefter lukkede danskeren ned for sin modstanders eneste breakmulighed i sættet, og Holger Rune afsluttede sættet ved at holde sin serv rent til 6-3.

Danskeren måtte afværge endnu en fransk breakbold, inden han fik udlignet til 1-1 i andet sæt, men herefter brød han selv til 2-1. Det skete efter et parti, hvor Benoît Paire lavede flere dobbeltfejl, inden han sendte bolden i nettet i partiets sidste duel.

Holger Rune fremstod yderst determineret og med den selvtillid, som det giver at komme ovenpå tidligt i sættene.

Når danskeren lavede en fejl, var der fuld fokus på næste duel og ingen frustrationer, og efter en endnu et break til 5-2 så det virkelig godt ud for Holger Rune.

Han kom bagud 15-40 i egen serv, men efter blandt andet at have lavet to servees, det ene på en andenserv, servede han sejren hjem på sin femte matchbold.

Holger Rune skal i tredje runde møde vinderen af kampen mellem amerikaneren Jeffrey John Wolf og canadieren Denis Shapovalov, der spiller deres indbyrdes kamp senere onsdag.

