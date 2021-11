Holger Rune vinder ny titel

Holger Runes fjerde Challenger-titel er en realitet.

Søndag kunne det danske tennises skrive endnu en turneringssejr på cv'et, da han i finalen i en turnering i italienske Bergamo vandt over Cem Ilkel.

Tyrkeren, der på en 158.-plads ligger 40 pladser under Rune på verdensranglisten, blev slået i to tætte sæt med cifrene 7-5, 7-6.

Alle Holger Runes fire Challenger-titler er blevet vundet siden juni i år, og danskeren er i 2021 stormet op ad verdensranglisten, hvor han ved årsskiftet lå nummer 473. Nu banker han på til top-100.

Mandag vil han med sejren i Bergamo springe op som nummer 109.

De to spillere fulgtes ad i det meste af første sæt i finalen. Holger Rune var undervejs en smule presset, da han i to forskellige servepartier måtte afværge tyrkiske forsøg på at bryde.

Men mens Cem Ilkel altså ikke lykkedes med at vinde i danskerens udlæg, så slog Rune til, da det snerpede til.

Ved 5-5 vandt Rune i tyrkerens serv, så han nu selv kunne serve første sæt hjem. Det gjorde danskeren, men først på sin tredje sætbold.

I andet sæt tog Cem Ilkel teten, da han brød Runes serv og gjorde det til 4-2. Det blev også 5-2, inden danskeren svarede igen. Efter et maratonparti, hvor Ilkel undervejs havde to sætbolde, vandt Rune på sin femte breakbold og reducerede til 4-5.

Ved 5-5 fik danskeren en breakmulighed, men Ilkel afværgede den. Ingen af de to spillere formåede at tage den afgørende føring, og så skulle der tiebreak til for at finde en sætvinder.

Rune og Ilkel fulgtes også her ad, men da det gjaldt, slog Rune til. 4-4 blev til 6-4, og så havde danskeren matchbold i egen serv.

Men tyrkeren holdt hovedet koldt og sine vinderchancer i live. Dog kun for en kort bemærkning.