Holger Rune vinder sin femte titel

Han har grund til at juble.

Danske Holger Rune var bedst i finalen mod italienske Francesco Passaro i en Challenger-turnering i Sanremo og vandt opgøret i tre sæt med 6-1, 2-6 og 6-4.

Den 18-årige dansker gik ind til opgøret som favorit med en placering som nummer 91 i verden, mens Passaro - som nummer 493 - befandt sig noget længere nede på listen.

Men lørdagen er bestemt ikke forbi for Holger Rune. Omkring klokken 17.00 venter en kamp i ATP-turneringen i Monte Carlo, hvilket hans mor, Aneke Rune, bekræftede i en sms til Ritzau. Her hedder modstanderen Radu Alboa. En 14 år ældre moldover.

Sejren over Passaro er Runes første titel i 2022 og hans femte på Challenger-niveau.

Vild kulisse

Flere gange fik danskeren udspillet italieneren fuldstændig med gode stopbolde.

Passaro havde det generelt svært i egen serv, og kiksede han førsteserven, var chancen for dansk point stor.

En italiensk fejl sikrede Holger Rune første sæt, men så var det pludselig danskerens tur til at lave fejl.

I et lydinferno af udrykningskøretøjer og kirkeklokker tabte Rune de seks første dueller i andet sæt og blev brudt. Så vandt han ellers de næste fire og udlignede.

Men i det hele taget var Passaro nu bedre med og bragte sig lidt senere på 4-1, før han også lukkede sættet.

Holger Rune forsøgte at opildne sig selv med råb og fagter, mens han afværgede endnu et italiensk forsøg på et servegennembrud i begyndelsen af tredje sæt.

Det lykkedes danskeren at bringe sig på 1-0, men han var for ustabil i sit spil og måtte kort efter se italieneren bryde til 3-2.

Nede 2-4 fandt Holger Rune dog igen sit niveau. Han kom på omgangshøjde, før han bragte sig på 5-4, og da Passaro til sidst overplacerede sin forhånd, kunne danskeren juble i den norditalienske varme.

