Holger Rune vinder 'voksen-debut'

Det danske tennistalent Holger Rune vandt mandag i sin debut i en ATP Challenger-turnering.

16-årige Rune havde dog lidt problemer undervejs, da han slog den dobbelt så gamle colombianer Nicolas Barrientos i første runde i den franske by Blois.

Danskeren endte med at vinde 6-1, 3-6, 6-3 efter mere end halvanden times tennis.

Efter sejren i juniorernes French Open tidligere i juni blev Holger Rune tildelt et wildcard til turneringen i Blois, hvor den unge dansker spiller på de voksnes næstøverste niveau.

Han viste hurtigt, at han var berettiget til at være med.

Første sæt blev en ensidig affære på 27 minutter.

Holger Rune åbnede med at bryde Barrientos' serv, men danskeren tabte derefter sit eget første serveparti. De følgende fem partier blev alle vundet af Rune, som dermed var godt på vej mod en sejr.

Danskeren kom dog ned på jorden i andet sæt, hvor Barrientos begyndte at holde serv. Efter tre colombianske servegennembrud og kun et enkelt modsvar, skulle kampen ud i et tredje og afgørende sæt.

Her tiltvang danskeren sig overtaget ved at bryde colombianeren i første forsøg, og da Holger Rune senere brød til 4-1, så sejren ud til at være hjemme.

Det var den så officielt, da danskeren på sin tredje matchbold atter brød colombianeren og vandt tredje sæt med 6-3.

Der venter på papiret vanskeligere modstand i anden runde. Her skal Holger Rune møde tiendeseedede Constant Lestienne.

Turneringen har en samlet præmiesum på 46.600 euro, hvilket svarer til knap 350.000 danske kroner

Se også: Real Madrid ramt i stor matchfixing-skandale

Kæmpe brøler - UEFA smed hemmelig dansk træning på nettet

Så kæresten dø på TV: Jeg er smadret indeni - for altid!