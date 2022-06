Holger Runes mor: - Det er jo pinligt

Holger Rune beskyldes for at lyve over for Ekstra Bladet, når han siger, at Casper Ruud hoverede efter kampen. Nu afviser Runes mor beskyldningerne om løgne

Det vakte opsigt, da Holger Rune sent onsdag aften fortalte til Ekstra Bladet, at Casper Ruud havde hoveret og råbt ham ind i ansigtet ved omklædningsrummene efter French Open-kvartfinalen.

For kort tid siden beskyldte Casper Ruuds far, Christian Ruud, Holger Rune for at lyve.

Det får nu Rune-lejren til at svare igen.

- De kan jo ikke sige andet. Det er jo pinligt. Faren var gået, så han kan jo af gode grunde ikke vide det. Det var kun den fysiske behandler, der var der, oplyser Aneke Rune til Ekstra Bladet.

Hun understreger, at Holger Runes voldsomme reaktion efter kampen er et udtryk for, at oplevelsen med Casper Ruud var enestående. På den dårlige måde.

- Der skal meget til, Holger tager bladet fra munden og udtaler sig. Men han har aldrig oplevet på ATP-niveau at kampen skulle fortsætte udenfor banen. Det har vi oplevet flere gange på Future-niveau, men aldrig fra ATP, siger hun og stikker videre til nordmanden.



- Og når vi kigger på Djoko (Novak Djokovic, red.), Zverev, Medvedev med flere, så er de alle så hjælpsomme over for de unge. Men altså ikke Ruud. Men han er nok ikke en ægte top ti endnu - forstået (på den måde) at han ikke har ligget der så længe, at han hviler i sig selv som de andre.

Aneke Rune er ikke begejstret over den norske lejr. Foto: Tariq Mikkel Khan

Til Ekstra Bladet fortalte Holger Rune i timerne efter kampen, at Ruud havde råbt ’JAAAA’ lige op i ansigtet på ham.

- Jeg tænkte bare: Hvad fanden laver du? Det gør man kraftedeme ikke. Du kan juble på banen alt det, du vil og være glad. Det gør jeg også selv, når jeg vinder. Men det der er så dårlig stil. Hav dog lidt respekt, lød det fra Rune.

En udlægning, de ikke kunne genkende i den norske lejr.

- Det er slet og ret løgn, skrev Casper Ruuds far, Christian Ruud, til tv-stationen NRK.

”Jeg kan godt lide hele mennesker i sportsverdenen” – Studiet vender Holger Runes følelsesudbrud

