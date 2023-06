Holger Runes overmand tager suveræn finalebillet

Casper Ruud er klar til karrierens tredje grand slam-finale.

I suveræn stil bookede Holger Runes overmand fredag aften sin billet til et møde med Novak Djokovic i Paris på søndag.

6-3, 6-4, 6-0 vandt nordmanden over tyske Alexander Zverev efter lidt over to timers kamp på Court Philippe-Chatrier.

- For at være ærlig, jeg gik ud og forsøgte at spille uden alt for mange følelser. Uden at tænke for meget.

- Det er slutningen af turneringen, og alle, der spillede i dag, har gjort det godt. Så jeg forsøgte at spille uden pres og for mange tanker og følelser, hvis det giver mening, siger Ruud ifølge atptour.com.

24-årige Ruud har sin første grand slam-titel til gode. Ved sidste års French Open tabte han i tre sæt finalen til Rafael Nadal.

Senere på året tabte han 1-3 i sæt til Carlos Alcaraz i US Open-finalen.

- Det har været to sjove uger i Paris, og forhåbentlig bliver tredje gang lykkens gang for mig, siger nordmanden om søndagens finale.

På Ruuds vej til finale slog han onsdag Holger Rune 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 i sin kvartfinale.

Novak Djokovic slog tidligere fredag verdensetteren Carlos Alcaraz i fire sæt i den anden semifinale.

Efter to jævnbyrdige og eksplosive sæt stod den 1-1, inden Alcaraz i starten af tredje sæt blev ramt af krampe og var mærket resten af kampen. Djokovic vandt derfor de to sidste sæt 6-1.