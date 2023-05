Holger Runes showkamp i Royal Arena er aflyst

Øv, øv, øv.

Der var lagt op til en kæmpe tennisfest i Royal Arena på næste onsdag med et møde mellem to af de mest seværdige tennisspillere i verden Nick Kyrgios og Holger Rune.

Men det bliver ikke til noget.

Nick Kyrgios har nemlig meddelt, at han ikke kan gennemføre kampen på grund af en skade i foden.

Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Foto: Mark Bake/Ritzau Scanpix

'Nick Kyrgios har under en hændelse i Australien på uheldigste vis pådraget sig en fodskade. Australieren og hans team har gjort alt for, at han kunne blive klar til at spille i Danmark den 24. maj og gøre denne meget omtalte stjernekamp til en realitet. Desværre har alle parter måtte sande, at en afvikling af kampen fysisk ikke er muligt,' lyder det i pressemeddelelsen.

- Jeg er knust over at måtte trække mig fra denne fantastiske kamp og dermed skuffe de mange tennisfans og sponsorer. Jeg havde glædet mig utrolig meget til at besøge Danmark og til at møde min gode ven Holger Rune på hjemmebane. Det var samtidig mit comeback efter min knæskade, så derfor så jeg ekstra meget frem til kampen.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar, men desværre er dommen fra min lægestab og fysioterapeut, at min fod på ingen måde bliver klar til at indtage en tennisbane den 24. maj. Forhåbentligt opstår der en anden mulighed, hvor jeg kan spille kamp imod Holger, siger Nick Kyrgios i pressemeddelelsen.

Også Holger Rune ærgrer sig over aflysningen.

- Jeg er selvfølgelig lige så ked af det som Kyrgios over, at vi ikke får muligheden for at møde hinanden i Royal Arena som planlagt. Jeg havde glædet mig utroligt meget til at skulle spille på hjemmebane i en udsolgt arena. Det ville uden tvivl være den vildeste oplevelse med alle de danske tennisfans. Jeg ønsker Nick rigtig god bedring og håber snart at se ham igen, siger Holger Rune.

Alle billetkøbere vil få refunderet deres billetter via Ticketmaster og får snarest en mail herom.

