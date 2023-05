Holger Runes søster: 'Han var doven og lidt tyk'

Holger Runes søster, Alma Rune, er fuld af roser over for sin lillebror - men afslører, at han ikke altid har været så dedikeret, som han er nu

Han træner hver dag. Flere gange om dagen. Han er et fysisk pragteksemplar.

Det kan være svært at forestille sig, men da Holger Rune var barn, var han langt fra den samme disciplinerede tennismaskine, som han er i dag.

Alma Rune er af og til at finde på lægterne under de store turneringer. Foto: Berzane Nasser/ABACA/Shutterstoc

Faktisk var han 'ret doven' og 'lidt tyk'. Det afslører tenniskometens søster, Alma Rune, i et interview med ATP's hjemmeside.

Men i løbet af teenageårene har den beskrivelse af Holger Rune ændret sig drastisk.

- Han har en plan A og et mål. Det er alt eller intet. Han går efter det hele. Han behøver ikke komme med undskyldninger for, når han ikke vinder eller får succes. Og det gør han ikke. Han har aldrig haft en plan B. Så det er alt eller intet, siger Alma Rune.

Ekstra Bladet besøgte Holger og Alma Rune i barndomshjemmet i Charlottenlund i 2018. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun beundrer særligt sin lillebrors mentalitet i de store kampe.

Annonce:

- Jeg synes, han er så kølig i svære situationer. Han er så modig. Han bliver ikke bange, selvom han gerne vil gøre alt perfekt.

- Jeg er sådan: 'Wow, du er kun 19. Og du spiller mod de bedste spillere i verden og forbliver så rolig. Han frygter virkelig intet. Jeg synes, han er virkelig frygtløs, og det gør mig rigtig stolt, siger Alma Rune.

Holger og Alma FaceTimer ofte, når Holger er på farten. Foto: ISABEL INFANTES/Ritzau Scanpix

Selvom Holger Rune konstant er på farten, er der stadig tid til at pleje søskendeforholdet. For det meste over FaceTime.

Nok kan han virke temperamentsfuld på tennisbanen, men privat har han også en anden side.

- Jeg vil sige, han er en meget glad og reel fyr. Han er også autentisk. Holger er Holger. Han prøver ikke at være noget, som han ikke er. Og på den anden side er han ikke bange for at vise sin karakter, og den han er, siger Alma Rune.

Læs også: 'Verdens bedste søster': Hun fik Holger i gang