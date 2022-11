Holger scorer milliongevinst - som reserve

Ét afbud.

Mere skal der ikke til, før brandvarme Holger Rune er en del af den eksklusive klub af verdensstjerner, der skal spille ved årets sæsonfinaler i Torino.

Med den danske tennisstjernes placering som nummer 10 på verdensranglisten og med et afbud fra verdensetteren Carlos Alcaraz, venter Holger Rune nemlig i spænding som førstereserve.

Men selv hvis det ikke bliver til nogle kampe for den 19-årige komet, så er der god grund til at have det store smil på.

Ifølge arrangørerne af ATP Finals er Rune nemlig allerede sikret hele 1,1 millioner danske kroner for at agere reserve i turneringen.

Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Skulle han omvendt træde ind i sæsonfinalerne på et afbud, er der endnu flere penge at hente for Danmarks nye superstjerne, der søndag tog karrierens største titel ved Paris Masters.

I det tilfælde vil den danske teenager kunne se frem til at score hele 2,4 millioner kroner, hvis han spiller alle tre gruppekampe.

Holger Rune slog Novak Djokovic i finalen af Paris Masters

I det hele taget er der rigtig mange millioner at hente ved sæsonfinalerne i den italienske by Torino.

Vinderen kan således se frem til en præmiecheck på 16,1 millioner kroner - og skulle man gå hen og tage titlen uden at have tabt en eneste kamp undervejs, stiger beløbet til svimlende 34,7 millioner kroner.

Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Der var ikke mange - hvis overhovedet nogen - der i begyndelsen af året i deres vildeste fantasi kunne forestille sig, at Holger Rune skulle være en del af sæsonfinalerne.

Men danskeren har den seneste måneds tid taget hele tennisverdenen med storm, og derfor skal der nu kun ét afbud til, før det kan blive en realitet.

Indtil videre må han dog 'nøjes' med rollen som førstereserve i en turnering, hvor Rafael Nadal og Novak Djokovic blandt andet er med.

Topseedede Nadal skal i det indledende gruppespil møde Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime og Taylor Fritz i den grønne gruppe, mens Djokovic i den røde gruppe tørner sammen med Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev og Andrey Rublev.

Årets sæsonfinaler spilles fra 13. november til 20. november.

