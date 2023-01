Holger starter 2023 skidt

Tidlig mandag morgen dansk tid kom Holger Rune særdeles skidt fra start i 2023.

I årets første tenniskamp havde den 19-årige dansker det svært og tabte til verdens nummer 36 - japanske Yoshihito Nishioka - med 6-2, 4-6, 4-6 i Adelaide International.

Han er dermed noget overraskende færdig i turneringen efter bare et enkelt opgør.

Adelaide International er en ATP 250-turnering, der fungerer som opvarmning til Australian Open, og med danske briller kan man håbe, at en dårlig generalprøve giver en god eksamen.

Nederlag til trods. Meget er sket på et år for Danmarks bedste mandlige tennisspiller. Da Holger Rune stillede op i Adelaide sidste år, var han nummer 103 i verden og måtte klare kvalifikationen for at kvalificere sig.

Nu er han nummer 11 og var direkte i hovedturneringen.

Foto: BRENTON EDWARDS/Ritzau Scanpix

Kampen var en rodet affære, og Rune fandt aldrig rytmen, da han skulle håndtere japanerens uortodokse stil.

Det blev til alt for mange fejl undervejs, servepartier tabt på gulvet og en advarsel fra dommeren.

I det tredje og afgørende sæt kom Nishioka foran med 4-3, og selvom Rune havde to breakbolde i det følgende parti, blev det 5-3.

Det kom Holger Rune aldrig tilbage fra.

Australian Open afvikles fra 16. til 29. januar.