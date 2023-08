Holger storroser Wozniacki: Hun bliver farlig

Den danske tennisstjerne Holger Rune ser meget frem til kollegaen Caroline Wozniackis comeback på højeste niveau.

Begge spillere er i øjeblikket i Canada. Holger Rune er i Toronto, mens Wozniackis comeback finder sted i Montreal. Wozniacki skal i aktion på tirsdag.

På et pressemøde forud for ATP 1000-turneringen i Toronto siger Holger Rune blandt andet følgende om Wozniackis comeback:

- Det er super spændende. Jeg trænede med hende for nogle dage siden i Monaco, og hun ramte bolden fantastisk.

Wozniacki, der er tidligere verdensetter, gør comeback, tre et halvt år efter at hun forlod sporten.

Men hvis man skal tro Holger Rune, så vender Wozniacki ikke bare tilbage for at have det sjovt.

- Jeg var overrasket over, at hun spillede så godt, men hun er meget målrettet, når hun går efter noget. Så jeg er sikker på, at hun kommer til at gøre det godt, siger Holger Rune med henvisning til træningen mellem de to danske stjerner i Monaco.

- Det er selvfølgelig anderledes at komme tilbage og spille kampe efter så lang tid væk. Der er nerver og alt det der, men når hun kommer i gang, så tror jeg, at hun bliver farlig, siger Rune.

