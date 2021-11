Holger taber semifinale og misser top-100

Holger Rune løb lørdag ind i en tjekkisk stopklods på vej mod sin femte Challenger-turneringssejr i denne sæson.

I semifinalen ved Terega Open i franske Pau blev danskeren standset af 20-årige Jiri Lehecka, der er nummer 159 i verden.

18-årige Holger Rune tabte 6-3, 3-6, 4-6 efter en kamp, hvor danskeren til sidst så en smule udmattet ud.

En sejr havde sendt Holger Rune op blandt de 100 bedste på verdensranglisten, men han må altså foreløbig nøjes med en placering lige uden for det fine selskab.

Det har været Holger Runes helt store sæsonmål at bryde ind i verdensranglistens top-100, og håbet er da heller ikke slukket endnu. Der er således flere turneringer at spille inden årsskiftet.

Holger Rune var i teten i første sæt, og det var ikke overraskende, da han i Leheckas tredje serveparti pressede hårdt på.

Tjekken var usikker og fejlede ad flere omgange, når han satsede med sin forhånd. Det førte til et langt parti, som Holger Rune til sidst endte med at vinde. Derefter servede han uden de store problemer sættet i hus.

I andet sæt var Holger Rune anderledes under pres. Jiri Lehecka var allerede i danskerens første serveparti tæt på at få et servegennembrud, men Rune holdt stand.

Det gjorde han til gengæld ikke i sit tredje serveparti. Lehecka var konsekvent, vandt partiet og senere sættet i overbevisende stil.

Dermed skulle det hele afgøres i tredje sæt, og her kom Holger Rune ikke særlig godt i gang.

Danskeren kom under pres i sit første serveparti, hvor Lehecka sikrede sig flere breakbolde. Rune holdt dog hovedet koldt og sled pointet i hus.

Lehecka havde imidlertid spillet sig varm, og tjekken sikrede sig et servegennembrud i Runes tredje serveparti, hvorefter danskeren måtte tilses af en læge.

Holger Rune så træt ud i den resterende del af sættet, og tjekken kørte sikkert sejren i hus og sendte danskeren ud af turneringen.