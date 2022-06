Holger tager gigantisk spring

Alle vidste, det ville ske.

Men der er alligevel noget vildt over det.

En dansk tennisspiller blandt de bedste 30 i verden.

2. pinsedag mandag 6. juni er 19-årige Holger Rune nemlig kravlet 12 pladser op på den officielle verdensrangliste, der er blevet opdateret, og ligger nu nummer 28.

- Det er top cool. Nu må vi nok lave nye målsætninger, for top-25 inden året er omme, bliver jo næsten for let for den unge mand, siger Runes mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet med et grin.

Bedriften skyldes i høj grad et vanvittigt 2022, der kulminerede med hans første ATP-titel i starten af maj, hvor han blandt andet slog Alexander Zverev.

Siden fulgte French Open-rejsen, som Rafael Nadal vandt søndag aften. Rune måtte takke af i Grand Slam-turneringens kvartfinale, men nåede på sin vej at sende stjerner som Denis Shapovalov og Stefanos Tsitsipas ud.

Og lad os bare kaste et blik på de spring, den unge dansker har foretaget sig. 14. december 2020 sneg han sig ind i top-500, 17. januar 2022 slog han døren ind til top-100, og nu seks måneder senere hedder den altså top-30.

Holger Rune. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

Da han 16. maj rykkede op som nummer 40, gjorde det ham samtidig til den bedst placerede danske herrespiller nogensinde.

Den rekord tilhørte forinden Kenneth Carlsen, der tilbage i 1993 nåede sin højeste rangering som nummer 41 i verden.

Fokus på Wimbledon

Holger Rune skulle allerede have været i aktion igen til ATP 250-turneringen Boss Open i Stuttgart i denne uge, men han har valgt at trække sig på grund af en dårlig ankel.

Forberedelserne til det eksklusive Wimbledon, der løber af stablen mod slutningen af denne måned, bliver derfor primært i to ATP-græsturneringer, danskeren er tilmeldt inden den kommende Grand Slam-fest.

Ved siden af den sportslige succes var Rune i sidste uge på manges læber, fordi der udspillede sig en masse drama på og udenfor banen i forbindelse med kampen mod Casper Ruud.

