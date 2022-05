Holger tvunget til at droppe French Open-planer

Det bliver alligevel ikke til doublekampe ved French Open for Holger Rune

Han havde planer om at stille op i doubleturneringen på Roland Garros' legendariske anlæg i Paris.

Men Holger Rune har valgt at skippe det for at koncentrere sig om sine muligheder i single.

Og det hænger ikke sammen med den spille- og resultatmæssige start på turneringen, han har fået med to flotte og overbevisende sejre.

Næh, det skyldes ene og alene den beskadigede ankel.

Det fortæller hans mor, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

- Lægerne siger, at han skal slappe af og være klar til singlekampen på lørdag, skriver hun i en sms torsdag.

Holger Rune skvattede i noget presenning i 3. sæt af dagens kamp i 2. runde mod schweiziske Henri Laaksonen, efter han havde vundet de første to sæt overbevisende.

Privatfoto

Anklen blev efterfølgende tapet op, og nu skal den have ro frem mod kampen 3. runde lørdag.

- Han lytter til lægerne, og heldigvis er det ikke en brutal hævelse. Men det betyder naturligvis noget for Holger at være helt klar til lørdag, fortæller hans mor.

- Han har starter behandlingsprogrammet nu med en maskine, der trækker væsken ud, så der bliver taget fin hånd om ham, siger Aneke Rune.

Holger Rune møder lørdag Hugo Gaston.

