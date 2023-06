Holger var som forvandlet: - Selvfølgelig er det en fordel

Holger Rune var nede 1-4 i første sæt og havde store problemer med sit håndled, men efter et tre minutters besøg fra fysioterapeuten var både højre håndled og spil som forvandlet. Til gengæld var rytmen forsvundet fuldstændig for hans italienske modstander Lorenzo Musetti.

Holger Rune præsterede et stort comeback og spillede sig i semifinalen i cinch Championships efter en sejr i to sæt med cifrene 6-4 og 7-5.

Tennisekspert og kommentator Michael Mortensen er overbevist om, at Holger Rune havde brug for en medical timeout, men anerkender, at den tre minutters lange pause kan være et godt virkemiddel.

- Jeg tror ikke, det er bevidst for at få ekstra tid. Han har tidligere haft problemer med sit håndled, så jeg tror, det er legitimt. Men selvfølgelig er det en fordel engang imellem. Hvis man har brug for en ekstra pause, så har man mulighed for at tage de tre minutter, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Hvis man føler, man har et problem, så er man i sin fulde ret til at tage pausen. Så er det rigtigt, at man også bryder modstanderens rytme. Det er et virkemiddel, man skal bruge. Det er der intet forgjort i – sådan er reglerne, og det er sådan det skal være.

I semifinalen venter australske Alex de Minaur, der vandt sin kvartfinale tidligere fredag. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Comeback-king

Om det var en taktisk beslutning eller ej, så er der ingen tvivl om, at Holger Rune var en helt anden efter opholdet.

Til TV 2 siger den danske stjerne selv, at han aldrig har spillet så god tennis på græs, som han gjorde i kvartfinalen. En udtalelse, der bliver bakket op af Michael Mortensen.

- Det er jeg fuldstændig enig i. Han havde skarphed, varierede sit spil hele tiden og var ikke bange for at træde i karakter. Musetti fik aldrig ro, og man kunne se på ham, at han godt vidste, at det var en kamp, der blev meget svær.

Især Holger Runes evne til at komme tilbage efter at være bagud imponerer tenniseksperten. Udover at være nede 1-4 i første sæt, blev også to sætbolde i andet sæt afværget.

- Han er en problemknuser. Han udviser så stor ro og positiv udstråling, selvom han er bagud. Han har virkelig bevist, at han evner at komme tilbage, og det er meget karakteristisk for de bedste spillere, siger han.

Med pladsen i semifinalen er Rune garanteret en præmiecheck på mindst 875.000 kroner. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Semifinale-brag

I semifinalen venter australske Alex de Minaur, der vandt sin kvartfinale tidligere fredag.

De to har stået over for hinanden tre gange tidligere. To sejre til Holger - en til De Minaur.

Og ifølge Michael Mortensen bliver det noget af en opgave for den danske tennisstjerne.

- Han er en rutineret spiller med et rigtigt godt græsspil. Han stor trives på græs, som er et underlag, han er vokset op med, og han returnerer helt vanvittigt godt, siger han og tilføjer:

- Holger skal være 100 procent klar. Han kan gå ind til kampen med åbent sind og turde være eksperimenterende. Det er den bedste optakt til Wimbledon, som han overhovedet kan få, og han skal glæde sig, være kølig og optimistisk.

Opgøret er sat til at starte lørdag 14.00 og kan følges her på Ekstra Bladet.