Holger videre uden kamp: Stjerne skadet

Holger Rune skulle torsdag have mødt John Isner i anden runde af US Open, men nu er danskeren videre uden kamp

Holger Rune er videre til tredje runde af US Open, efter den amerikanske veteran John Isner har trukket sig med en skade.

Det oplyser US Open.

Et afbud, man ærgrer sig en smule over i danskerens lejr. De var nemlig godt forberedt på Isners monster af en serv.

- Holger har jo øvet sig i at returnere kanonserver i dag, så han var godt klædt på. Men sådan er gamet, siger Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, i en SMS til Ekstra Bladet, inden hun drillende fortsætter:

- Min mavefornemmelse sagde mig, at den kamp ville Holger vinde. Han er så hurtig på benene for tiden. Måske Isner tænkte det samme.

Det 19-årige danske tennis-es kom tirsdag godt fra land ved årets sidste grand slam-turnering, da han i første runde besejrede tyske Peter Gojowczyk i sikker stil.

For selvom Gojowczyk gjorde, hvad han kunne, så var den unge dansker den skarpeste, når boldene skulle afgøres.

Dermed var der også lagt op til et yderst interessant opgør mod 37-årige John Isner, der tidligere har været helt oppe som nummer otte i verden, og som er kendt for at have en af de bedste serve på ATP-touren.

Men sådan skulle det ikke være, og dermed er Holger Rune klar til tredje runde.

Her venter vinderen af opgøret mellem portugisiske Joao Sousa og britiske Cameron Norrie.

Holger Rune er den eneste tilbageværende dansker ved US Open, efter Danmarks andet store tennis-håb Clara Tauson er færdig i New York.

Tirsdag tabte hun sin første runde mod spanske Garbiñe Muguruza i to sæt, inden hun onsdag også røg ud af doublerækken, da hun sammen med sine amerikanske makker, Ann Li, tabte til Kaitlyn Christian og Lidziya Marozava efter tre tætte sæt.