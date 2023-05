Holgers bøddel forbavser: Jubler over exit

Daniil Medvedev er allerede ude af French Open, men det lader nu til at passe ham meget godt

Man skulle umiddelbart tænke, at det er en stor skuffelse, når verdens næstbedste tennisspiller ryger ud af en grand slam-turnering allerede i første runde.

Men for Daniil Mevedev er det en god ting. Det mener russeren i hvert fald selv.

- Hver gang den (grussæsonen, red.) slutter, er jeg glad. Så jeg er glad. Jeg er glad igen. Det betyder ikke noget, en gang kvartfinalen, en gang fjerde runde, mange gange første runde, sagde han til pressemødet efter det tidlige exit i French Open.

27-årige Medvedev røg ud til brasilianske Thiago Seyboth Wild, der blot ligger nummer 172 i verden, efter fem sæt.

Det blev til et kort ophold i Paris for Medvedev. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Og der er især én ting ved gruskampe, som Medvedev ikke bryder sig om.

- I dag på grund af vinden og den tørre bane har jeg haft munden fuld af grus siden formentlig tredje parti i kampen, og det bryder jeg mig ikke om.

- Jeg ved ikke, om folk kan lide at spise grus, at have grus i deres tasker og i deres sko. Sokkerne, hvide sokker, kan du smide i skraldespanden efter grussæsonen. Måske er der nogle, der kan lide det. Det kan jeg ikke.

Russeren har også tidligere fortalt, at han ikke er særlig komfortabel med at spille på grus. Af hans 20 titler er det blot en enkelet, der er hentet på grus. Det var i forrige uge, hvor han besejrede Holger Rune i finalen i Rom.

De stod til at møde hinanden i semifinalen i French Open, hvis de holdt deres seedninger, men nu slipper Rune for at møde ham, hvis danskeren når så langt.