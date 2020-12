Holgers coronabonus: Kom stærkt ud fra mørket

Blandt Holger Runes mange styrker er hans evne til at finde lyspunkterne i selv det sorteste vintermørke.

Det dokumenterer det 17-årige stortalent i dette tilbageblik på en corona-kaotisk sæson og et optimistisk kig frem mod 2021, hvor verdens aktuelle nummer 472 allerede i efteråret agter at indtage en plads i - Top 100.

- Jeg synes ikke, det er højt sat. Og det er jo Ikke for at lyde kæphøj. Jeg tror på mig selv, lyder det fra Holger Rune, der startede året med knap så gode resultater, men siden kom stærkt igen i flere omgange og hentede tre turneringssejre.

- Det var svært i starten og især i marts. For hvad skulle jeg træne efter?

Forklarer han om det vakuum, også tennissporten havnede i, da turneringsaktiviteten blev lukket ned.

- Men så tænkte jeg på, hvor privilegeret jeg var, fordi jeg stadig kunne træne. Det kunne mange af mine venner ude i verden, for eksempel i Italien, jo ikke.

- Det kunne jeg i øvrigt godt mærke, da turneringerne åbnede op igen. Der følte jeg mig vildt stærk, mens nogle af de andre hang noget efter.

- Så man kan sige, at det selvfølgelig var uheldigt, men omvendt vidste jeg, hvad jeg skulle arbejde på efter de knap så gode turneringer i starten af året.

- På en måde fik jeg en gratis periode til at træne de ting, og bagefter hentede jeg titler og spillede på et højt niveau.

- Det er bedst, hvis det på samme tid er både smukt og effektivt, siger Holger Rune om det udtryk, han helst vil afsende på en tennisbane. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Det er aldrig sjovt at starte år med masser af gåpåmod for så at rende ind i en stribe på fem nederlag i træk, og det ramte da også, erkender Holger Rune i dag.

- Lige der var den måske lidt væk, min drengedrøm, siger han om sine udtalte ambitioner om at nå helt til tops og vinde alle store titler.

- Når du ikke vinder i mange kampe, bliver det lidt hårdt. Jeg vil ikke sige, at jeg mistede motivationen, men det er jo altså sejre, der giver selvtillid. Og så er det næsten ligegyldigt hvor og på hvilket niveau, du henter dem.

- Senere på året fik jeg spillet på højt niveau og genfandt troen på, at jeg har niveauet til at forfølge den drøm.

Et fokuspunkt for Holger Rune er at kunne holde højt niveau i længere tid ad gangen. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

På den baggrund var han glad for flere fine miniturneringer hjemme i Danmark, arrangeret af Leschly Tennis Foundation.

Senest gav det ham den oplevelse og præstation, han er mest stolt af fra 2020, da han i Hørsholm slog franske Benoit Paire, verdens nummer 28.

Han har før trænet med Roger Federer og Serena Williams, men her skulle han spille en reel kamp.

- Jeg tænkte: Det er for vildt, det her. Men jeg ser jo også for mig, at jeg snart skal være konkurrent til de spillere, så jeg må prøve ikke at have alt for meget respekt. Men at slå ham var min største sejr til dato.

- Det var så fedt at mærke, at jeg kunne spille på det niveau og fantastisk at opleve det i en kamp med publikum og boldbørn og det hele. Du får lidt mere energi af sådan en kamp, siger Holger og fremhæver, at han først og fremmest fik en masse erfaring med fra 2020.

Holger Rune har netop slået verdens nummer 28, og selv om det var i en opvisningskamp, var følelsen af at spille på så højt niveau fantastisk for ham. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Det er lidt sværere at sige, hvad han forbedrede mest.

- Min fysik, vil jeg sige. Jeg kan holde niveau meget længere i kampene, men det er stadig et klart fokusområde både i kamp og til træning for mig og min træner (Lars Christensen, red.). At kunne holde niveau over længere tid er alfa og omega.

Lige nu står den på fysisk træning hjemme i Danmark, og den fortsætter efter nytår, hvor der suppleres med et par hardcourt-turneringer.

Herefter skal der forhåbentlig samles point sammen på den såkaldte Challenger-tur, før han kan drømme om ATP-turneringer og grand slams.

- Min drøm er at avancere så hurtigt, at jeg kan komme med i kvalifikationen til French Open, lyder et absolut delmål for den sæson, der forhåbentlig ikke bliver lige så corona-kaotisk.

Ind i mellem står der en ven på den anden side af nettet. Som ved Wimbledon sidste år, hvor Holger Rune besejrede dansk-ukrainske Eric Vanshelboim. Foto: Roger Parker

Blandt venner og fjender

- Han var et kæmpe røvhul. Virkelig usympatisk. Han sagde nogle forfærdelige ting, og det var bare ikke rart, siger Holger Rune om den grimme oplevelse, han fik i Tyrkiet forleden mod svenske-rumænske Dragos Nicolae Madaras, der blandt andet kaldte ham ’en lille rotte’.

Den rystede unge dansker tabte 5-7, 1-6.

- Det bedste havde været at slå ham i to sæt, konstaterer han i dag.

- Der er sådan nogle kampe, du bare skal igennem. For nylig så jeg Felix Auger-Aliassime (20-årig canadier, red.) spille mod Nick Kyrgios, som prøvede alt for at psyke ham. Felix var så fokuseret. Han fortrak ikke en mine.

- Næste gang vil jeg bare være iskold og kun fokusere på tennis. Der er jeg den bedste. Mindgames vil han vinde, lyder den enkle opskrift.

Omvendt har Holger Rune også fundet gode venner på turen.

- Det er lidt tricky, og du skal finde en balance, fordi man også er konkurrenter. Men der er nogle stykker, jeg stoler på. En franskmand, som jeg i flere år har fulgtes med i sporten, og jeg er blevet vildt gode venner

