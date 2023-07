Kun i Ekstra Bladet

For få år siden var Holger Rune nok et navn, der var ukendt for de fleste.

Mandag fulgte over 900.000 danskere med, da han spillede sig i kvartfinalen i Wimbledon.

Men det er ikke kun danskernes syn på Holger Rune, der er blevet anderledes.

For med succesen på tennisbanen har Holger Runes liv uden for sporten også ændret sig markant og med sådan en fart, hvor den 20-årige superstjerne bliver nødt til at holde godt fast for selv at følge med.