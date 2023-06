Holgers gamle træner tilbage: Hans egen beslutning

Ekstra Bladet er i London og afdækker næste uges Wimbledon-turnering. Journalist Carl Emil Tscherning giver her et bud på, hvordan Holger Rune kommer til at klare sig

I lang tid har Holger Rune været uden sin træner gennem mange år, Lars Christensen.

Men til Wimbledon kommer Lars Christensen igen til at sidde i Holger Runes spillerboks.

Lars Christensen er tilbage ved Holger Runes side under Wimbledon. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Det sker efter den danske tennisstjerne eget ønske, fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, da Ekstra Bladet møder hende i London.

- Ja, det er helt klart Holger. Det er jo Holger, der mærker inde i sig selv, hvad det er, han mangler, siger Aneke Rune.

Har brug for noget andet

Under hele grussæsonen har Holger Rune i stedet haft følgeskab af den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou.

Men den unge tennisstjerne har vurderet, at der skal noget andet til nu, hvor han er gået ind i græssæsonen.

- Det er to meget forskellige typer trænere. Den ene (Patrick Mouratoglou, red.) er meget mentalcoaching præget og bygger selvtillid op. Den anden er meget teknisk og taktisk anlagt. Der er jo ingen, der ved bedre end Holger selv, hvor han står, og hvad han har brug for, siger Aneke Rune.

Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Selvom Lars Christensen længe har været fraværende, er det ikke unaturligt, at han nu skal være med igen.

- Lars er jo Holgers faste basistræner. Han er vant til at arbejde teknisk og taktisk. Og det virker helt rigtigt, når man skal skifte underlag, som man gør på græs, siger hun.

Ifølge Aneke Rune kan man allerede nu se resultaterne af at have Lars Christensen tilbage.

- Jeg kan jo se her bare fra de sidste par dage, at der virkelig er mange ting, der har flyttet sig. Det ser godt ud. Så det har været en god beslutning.

Ingen sure miner

Selvom Lars Christensen har været valgt fra i det seneste stykke tid, er der ingen sure miner fra hans side, hvis man spørger Aneke Rune,

- Alle vil Holger det bedste. Det er det, man bakker op om. Det er jo professionelle mennesker, vi arbejder med. Det er jo ikke kærester og emotions. Det er jo business, siger hun.

- Har Lars også været med på det?

- Ja. Han har også selv udtalt, at det var væsentligt at tage et step tilbage.

- Der sker jo også meget for en dreng fra 19 til 20 år. Han er en mand nu. Og han tager sine egne beslutninger.

- Det er en anden tilgang, man har til Holger nu, end det var for et år siden. Det er, tror jeg, meget sundt – at begge parter træder lidt til side, siger Aneke Rune.

Men selvom Lars Christensen er tilbage hos Holger Rune nu, kan det godt ændre sig igen i fremtiden.

- Det er Holgers bord. Jeg vil rigtig gerne have fokus på, at vi er til Wimbledon nu. Så kan vi snakke hard-sæson og US Open bagefter. Men nu er de talle sejl ind på Wimbledon, siger Aneke Rune.

Forholdet intakt

Lars Christensens tilbagevenden betyder også, at Patrick Mouratoglou ikke kommer til at være med i boksen og på træningsbanen under Wimbledon.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix

Men der er ingen brister i forholdet til hverken Patrick Mouratoglou eller hans akademi, hvor Holger Rune er tilknyttet.

- Vores relation er helt intakt. Om du spørger Lars eller Patrick, så vil alle jo have, at Holger står stærkest muligt. Og hvad end det er, Holger føler, han har brug for, for at komme så langt som muligt i turneringerne, er det det, der bliver bakket op om, siger Aneke Rune.

Ekstra Bladet har talt med Lars Christensen, der ikke ønsker at stille op til interview.