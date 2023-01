Holgers håb: Vil danne par med Clara

Holger Rune håber på at spille mixed double med Clara Tauson. Helst allerede i år

Tanken har nok strejfet de fleste danske tenniselskere på et eller andet tidspunkt.

En mixed double med de to unge stjerneskud Holger Rune og Clara Tauson - hvor fedt ville det ikke lige være?

Men fansene er ikke de eneste, der har en drøm om at se det ske.

Også Holger Rune leger med tanken om at danne par med sin kvindelige kollega.

Står det til ham, bliver en mixed double med Clara Tauson snart en realitet.

- Forhåbentlig. Jeg håber, det allerede bliver i år et eller andet sted, siger Holger Rune på et pressemøde.

Den 19-årige dansker, der i disse dage imponerer stort ved Australian Open fortæller, at der faktisk allerede har været dialog om et samarbejde mellem de to tenniskometer.

- Vi har snakket om det, afslører han.

Holger Rune og Clara Tauson (tv.) med Hannah Viller Møller og Sebastian Grundtvig i HIK Hellerup Tennisklub i 2017. Foto: Jonas Olufson

Holger Rune kan dog godt frygte, at det bliver at tage munden lidt for fuld, hvis han både skal deltage i single- og double-turnering ved en grand slam.

- Når man når langt i single er det hårdt nok i sig selv. Hvis man gerne vil gemme sin energi lidt, så er det ikke det bedste.

- Men på et eller andet tidspunkt ville det være sjovt at gøre, siger Holger Rune.

Plaget af skader

Clara Tauson har haft et særdeles svært efterår, der har været enormt plaget af skader.

Senest måtte hun på grund af en fodskade droppe Australien, hvor hun skulle have spillet ITF-turneringen i hovedstaden Canberra og senere Australian Open.

'Clara har desværre forstuvet foden på træningsanlægget i Sydfrankrig, hvor de intense forberedelser til udendørs hard court tennis fandt sted', lød de nedslående ord fra Clara Tausons far, Søren Tauson, i en besked til Ekstra Bladet.

Holger Rune er dog fortrøstningsfuld for Tausons tennisfremtid.

- Hun spiller jo vanvittigt godt. Det ved vi alle sammen. Hun har sindssyg kvalitet i sine slag. Det er bare et spørgsmål om tid, så skal hun nok komme tilbage.

- Jeg ønsker hende det bedste fremover, lyder de opmuntrende ord fra tennisteenageren.

Fald på verdensranglisten

Ved Australian Open for næsten et år siden nåede Tauson til tredje runde, men i store dele af sæsonen har den danske tennisspiller døjet med rygproblemer.

En god slutning på året sørgede dog for, at Tauson endnu en gang avancerede til top 100 på verdensranglisten.

Clara Tauson har fået lidt af et tilbageslag på verdensranglisten. Foto: ROGER PARKER

I december spillede hun tre turneringer - én vandt hun i italienske Selva Gardena, i én blev kvartfinalen endestationen, og i den sidste tabte hun en tæt finale til ukrainske Anhelina Kalinina.

På grund af den nye uheldige fodskade og de deraf følgende turneringsafbud er Clara Tauson nu dumpet ned som nummer 108 på verdensranglisten.