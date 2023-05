Holgers modstander: - Han tager kvælertag på sig selv

Holger Rune kan i dag stå overfor at begå en kæmpe triumpf, da han netop kun er én sejr væk fra vinde sin anden Masters 1000 finale i sin karriere.

Først skal han dog forbi den tidligere verdens etter, Daniil Medvedev.

Og den 27-årige russer er noget af en sær spiller. Det mener Eurosports tennisekspert Michael Mortensen.

- Han går under navnet 'skakspilleren', fordi han er en stor strateg, han er en snu spiller. Han spiller lidt urtodoks, for han har sin helt egen måde at spille tennis på.

- Derfor er han også en spiller, der er ubehagelig at møde, da han er så uforudsigelig i sit spil.

- Som jeg ynder at sige, han tager nærmest kvælertag på sig selv, når han slår sin forhånd og baghånd.

Tidligt i går aftes vandt Medvedev den anden semifinale i Rom i to sæt og spillede sig dermed videre til finalen, hvor den danske tenniskomet venter ham.

Holger Rune skal møde russiske Daniil Medvedev. De spillede også mod hinanden for lidt over en måned siden. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix.

- Medvedev har også en spilforståelse, som er meget imponerende. Han evner at forudse, hvor modstanderen skyder hen.

Det er dog ikke længere end en måneds tid siden, at de to mødtes professionelt. Midt i april spillede de begge i Monte Carlo, hvor Holger Rune vandt over russeren i to sæt.

En kamp, som også blev spillet på grus, og det er tydeligvis ikke russerens yndlings underlag.

- Medvedev er ingen naturlig grus-spiller. Han har kun været i en enkelt finale på grus, og så har han været i en kvartfinale i French Open.

I april spillede de to tennisspillere mod hinanden. Her vandt danskeren i to sæt. Foto: VALERY HACHE/Ritzau Scanpix.

Ifølge tenniseksperten er der også nogle helt lavpratikse ting, som giver Holger en fordel.

- Det, der taler til fordel for Holger, er, at Medvedev blev relativ sent færdig med sin kamp i går. Så han har ikke haft så lang tid til at restituere.

- Vejret har også været meget tungt. Det har regnet meget, så banen er tung og boldene er tunge. Og der har han lidt svære ved at generere fart, end Holger har.

Med de årsager i tankerne, er Michael Mortensen også positivt anlagt over for dagens kamp.

- Jeg tror helt sikkert på en dansk sejr. Han er klædt på til opgaven. Det er så inspirerende for Holger at stå der, så han træder i karakter igen.

Kampen skal efter planen spilles klokken 16 dansk tid.

