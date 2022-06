Holgers mor: Dét er min vigtigste opgave

Der findes ikke én rigtig måde at gøre det på, men Holger Runes mor har valgt at gå den kærlige vej i rollen som tennis-forælder

De er der ofte. Rigtig ofte. Forældrene.

Piotr Wozniacki var der for Caroline. Richard Williams var der for Williams-søstrene. Og Aneke Rune er der for Danmarks nye funklende tennisstjerne Holger Rune.

Eksemplerne på de såkaldte ‘tennis-forældre’ er mange, og da Holger Rune i sit seneste opgør mødte Stefanos Tsitsipas, fokuserede kameraet igen og igen også på den græske stjernes far og træner, Apostolos Tsitsipas.

Men hvorfor er der egentlig så mange af dem? Aneke Rune har et godt bud.

- Det kan virke pudsigt, men jeg tror, det handler om, at tennis bare er anderledes end mange andre sportsgrene. Det er en solosport. Du er meget alene. Og så tror jeg, vi ser mange forældre, fordi vi bare kender børnene bedst, siger hun til Ekstra Bladet.

Aneke Rune følger sin søn i tykt og tyndt - selv på træningsbanen. Foto: Tariq Mikkel Khan

I 19-årige Holger Runes tilfælde er mor Aneke ikke træner. Alligevel er hun der. På flyet, på hotellet, på træningsbanen og på tribunen. Hun er med hele vejen.

Men foruden de praktiske opgaver som rejseplanlægning, pressehåndtering og kontraktforhandlinger, er der én opgave, der overskygger alle de andre.

- Uanset hvad vi gør, skal der være plads til, at han kan lege. Han skal kunne lege på banen, og hans smil skal kunne komme frem. Det er der, han spiller allerbedst. Hvis du dresserer Holger for meget, så går det galt, siger hun og fortsætter:

- Selvfølgelig er der disciplin ad helvedes til, men der skal være plads til leg og glæde samtidig. Og det er min opgave at sørge for, at der er luft til det. Alle siger jo også, at han altid smiler på banen - det har han altid gjort. Og det er, fordi han får lov til at lege.

Der er rigeligt at se til, når Aneke Rune er på farten med sin søn som under French Open. Foto: Tariq Mikkel Khan

Aneke Rune understreger, at der bestemt ikke er en drejebog for, hvordan man er en god tennis-forælder. Det handler nemlig ene og alene om, hvilket menneske man har med at gøre.

- Det er meget individuelt, så det Piotr (Wozniacki, red.) måtte gøre med Caroline, er jo formentlig noget helt andet, end jeg må gøre med Holger. Holger er ikke Caroline. De er forskellige mennesker, så noget, der fungerer for én, virker slet ikke for en anden.

For Aneke Rune var det dog med det samme tydeligt, hvilken fremgangsmåde hun skulle bruge for at få det bedste ud af sin søn.

- I mit tilfælde var det bare at tænke på, hvad der er Holgers drive. Og det er hans spilleglæde. Han elsker tennis. Han får et kick ud af det. Det er hans love-story. Det er det, der skal bære ham i fremtiden, og det er jeg med til at minde ham om.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Men betyder det så, at den i dag 19-årige komet også vil have mor med på sidelinjen de næste mange år?

- Da han blev senior, tænkte jeg, at han ville sige, at nu var vi ved at være der. Nu ville han bare rejse med sin træner, men sådan er det ikke helt gået, forklarer hun.

- Vi har faktisk også prøvet at gøre det, hvor de tager afsted for sig selv - jeg har jo også familien derhjemme og arbejdet - men det har han ikke syntes var lige så hyggeligt. Og da det er glæden, der bærer Holger, og jeg har mulighed for at lave mit arbejde på farten, så tager jeg med.

Det betyder dog ikke, at Aneke Rune nødvendigvis kommer til at sidde i Holger Runes boks på tribunen for altid - også selvom noget kunne indikere, at det er sådan, det ender.

- Hvis han en eller anden dag siger, at nu skal jeg ikke med længere, så siger jeg alletiders, for så har jeg rigtig mange ting at catche op på. Det gør ikke spor. Men hvis jeg kigger på landskabet, og hvordan mange forældre er med længe, så er jeg der nok også på den lange bane.

Onsdag aften klokken 20.45 træder Holger Rune ind på den største grusscene af dem alle, når French Open-kvartfinalen spilles på Court Philippe-Chatrier i Paris sættes i gang.

