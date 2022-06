Holgers mor: - Respekter den rejse, vi er på

- To fantastiske uger i smukke Paris er slut.

Holger Rune har været på alles læber, siden han storspillede ved French Open i sidste uge.

I en noget mildere grad har hans mor, Aneke Rune, det samme, og nu sætter hun i et længere opslag på sin Instagram-profil ord på familiens seneste fjorten dage i Paris.

- Der har været tennis, familie, kærlighed, passion og drama på højt niveau. Jeg kunne ikke have bedt om mere, lyder det i opslaget fra Aneke Rune, der videre fortæller om sin store respekt for sønnen, ‘der ikke frygter noget og gør sit bedste’.

Og så kommer moderen med en opfordring til nogle af de kritikere, der siden Runes sidste optræden i kvartfinalen mod Casper Ruud har kommenteret på den unge danskers præstation eller fremtræden på banen.

- Til alle kritikerne derude, husk at respektere den rejse, vi er på. Dette var Holgers første Grand Slam på grus, og han nåede kvartfinalen. Med en forvredet ankel! Det her er fantastisk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Moderen beder videre om, at man husker på, at sønnen stadig er i gang med at udvikle sig - som spiller og som menneske.

- Lad være med at slå ned på ham, fordi han ikke er perfekt endnu. Vi bliver alle klogere af erfaringer, skriver Aneke Rune.

- På godt og ondt er vi i det sammen, og vores rejse fortsætter med den samme energi og naivitet, som vi nærmer os alt andet i livet med.

- Den ærlige passion er en kvalitet, du aldrig kan lære eller købe. Det er en gave. Kontrol kan vi altid lære. Jeg er sikker på, at vi vil finde den rigtige balance i fremtiden, afslutter moderen.

Følelserne sad et godt stykke ude på tøjet for Holger Rune i Paris, og det erkendte han for et par dage siden på sin egen Instagram-profil var noget, han skulle arbejde med.

Holger Rune skulle i den kommende uge have spillet BOSS Open i Stuttgart, men på grund af de ankelproblemer, han stødte ind i mod Henri Laaksonen i anden runde af French Open, har den 19-årige dansker trukket sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet var i Paris i forbindelse med Runes deltagelse i French Open. Du kan blive meget klogere på hans tilstedeværelse i historierne nedenfor.

Fik du læst:

- Jeg elsker min mor, og jeg sender hende ikke væk

Holger indrømmer: Jeg må forbedre mig

Legendens løftede pegefinger til Rune

Modstander langer ud efter Rune: På tide at blive voksen

Holger vækker opsigt i Norge