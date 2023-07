Holgers nedtursdag: - Kunne have været bedre

Der findes næppe den eliteidrætsudøver, der bryder sig om at tabe. Og da slet ikke to gange på samme dag.

Derfor virkede smilet også noget anstrengt på Holger Rune, da han blev interviewet af TV 2 efter Danmarks samlede 1-2-nederlag til Schweiz ved Hopman Cup i Nice.

Den danske tennisstjerne, som i sidste uge var i kvartfinalen ved Wimbledon i London, havde nemlig aktie i begge nederlag på gruset i Frankrig.

- Min dag kunne have været bedre, siger Holger Rune til TV 2.

- Men igen, det er en lang sæson, jeg har haft, så jeg er snart klar til en lille træningsperiode, siger han.

20-årige Holger Rune var storfavorit, da han gik på banen i herresinglekampen mod Leandro Riedi, verdensranglistens nummer 160.

Det skete, efter at Clara Tauson havde vundet sin kamp i damesingle og bragt Danmark foran 1-0.

Men i stedet for den forventede sejr til Holger Rune, der ville have sikret en samlet dansk sejr, endte det i et nederlag på 4-6, 3-6.

21-årige Leandro Riedi spillede virkelig godt, men det var umuligt ikke at bemærke, at Holger Rune virkede helt uden den gejst og det overskud, der bragte ham i kvartfinalen på Wimbledons græs.

Senere tabte Holger Rune og Clara Tauson mixeddoublen til Leandro Riedi og Céline Naef med et nederlag på 3-6, 4-6.

Danskerne er dermed nødt til at vinde over Frankrig torsdag for at have en chance for at gå videre fra gruppe 1.

Gruppevinderen kommer i finalen, hvor enten Belgien, Spanien eller Kroatien venter. De tre lande udgør gruppe 2.