Holgers popularitet eksploderer: - Det er helt vildt

Holger Vitus Nødskov Rune. Eller bare Holger Rune. Hvis du ikke allerede er bekendt med navnet, har du formentlig levet under en sten.

Den blot 19-årige danske tennisspiller tiltrækker opmærksom fra hele verden, efter han den seneste uge har imponeret alt og alle ved grand slam-turneringen French Open.

Og det er også noget, man kan mærke i Holger Runes lejr. Det fortæller hans mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

- Han fik omkring 25.000 nye følgere under kampen mod Tsitsipas i mandags, og vi har også brugt lidt tid på at kigge på alle de mange, mange beskeder han har fået fra hans fans. De er så passionerede, og Holger elsker det.

Foto: Screendump/Instagram

I det hele taget river og flår alle i den unge teenager, der lige nu har kurs mod den absolutte verdenstop og med en sejr i onsdagens kvartfinale over norske Casper Ruud kan spille sig i semifinalen.

Men på ét parameter har Holger Rune allerede overhalet sin skandinaviske kollega.

For på trods af at Casper Ruud er lidt over fire år ældre, har fem år mere på ATP-touren og er fast inventar i verdens top-10, er det nu Holger Rune, der fører på Instagram.

Holger Rune er blevet det helt store samtaleemne i tennisverdenen. Foto: Tariq Mikkel Khan

I skrivende stund har danskeren 169.000 følgere, mens Casper Ruud må tage til takke med 151.000.

De mange antal følgere strækker sig endda også ud til andre end hovedpersonen selv.

Teenagerens storesøster, Alma Rune, der mandag var på plads på Court Philippe-Chatrier og ofte blev filmet på, har også oplevet en eksplosion på Instagram.

Inden havde havde den 22-årige model således omkring 9.000 følgere - et tal, der nu er steget til lidt over 15.000.

Og det er ikke kun på de sociale medier, at man mærker heftig aktivitet.

Alverdens tv-selskaber og dokumentarister har også rakt ud til Holger Runes mor, der i sin rolle som manager tager sig af den slags, så sønnike kan fokusere 100 procent på sit spil.

- Der er virkelig, virkelig mange henvendelser, og man skal lige finde hoved og hale i det hele. Det er helt vildt, fortæller hun.

