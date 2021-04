Holgers særlige situation: - Det gør min vej sværere

17-årige Holger Rune oplever, at hans nationalitet er i vejen for, at han kan nå sine mål

Top 100 på verdensranglisten i slutningen af 2021.

Top 30 i slutningen af 2022.

Det er den 17-årige danske tenniskomet Holger Runes erklærede mål. Det fortæller han til Tennis World.

Danskeren er lige nu nummer 321 på verdensranglisten, og skal han nå sine mål om at klatre i top 100, så skal den unge københavner være med i ATP-turneringer.

- Jeg har intet problem med at spille kvalifikation til ATP. Jeg håber, at de i visse turneringer kan give mig et wild card, siger Rune.

- I Danmark er der ingen ATP eller Challenger turneringer og derfor er situationen svær for mig, fordi i de forskellige europæiske turneringer plejer de at invitere de lokale spillere.

I mats slog Rune franske Benoit Paire, der var nummer 28 på verdensranglisten. Foto: Alberto Valdes/Ritzau Scanpix

Holger Rune har i marts spillet ATP- og Challenger-turneringer i Argentina og Chile.

Senest var han i aktion i Challenger-turnering i Marbella, inden han blev slået ud i første runde i ATP-turneringen i samme by.

Danskeren har dog en bøn til de europæiske arrangører om at give ham en tanke.

- Jeg forstår behovet for at invitere de lokale, men jeg håber, at de overvejer mig. De ATP-turneringer, jeg kommer til at spille i år, vil altid have en speciel plads i mit hjerte, siger Holger Rune.

- Det gør min vej sværere, at der ikke er turneringer på højeste niveau i Danmark. Jeg får ikke de samme muligheder som franske, italienske og spanske spillere.

Holger Rune tabte mandag til koreanske Kwon Soonwoo i første runde af ATP-turneringen i Marbella.

